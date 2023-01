Forza Motorsport sfida Gran Turismo, vuole essere il simulatore più realistico di sempre

Come saprete, Xbox e Bethesda stanno tenendo in questi minuti un Developer_Direct, in modo da dare ai fan uno sguardo su alcuni dei giochi in arrivo su Xbox, PC e Game Pass nelle prossime settimane

Tra le novità è stato da poco mostrato anche il nuovo Forza Motorsport, un gioco che promette davvero di ridefinire i racing game simulativi.

Sviluppato da Turn 10 Studios, il gioco offrirà oltre 100 nuovi modelli, con il roster di auto più grande mai visto nella storia della serie.

Materiali e shader sono stati costruiti da zero, mentre il modello dei danni leggerà con precisione da dove proviene un colpo sulla scocca, unico per ciascuna autovettura.

L’audio è inoltre stato registrato per l’occasione, per la prima volta con supporto a Windows Sonic e Dolby Atmos, con ben 20 ambientazioni, 5 inedite, incluso Kyalami in Sud Africa.

Per quanto riguarda la grafica, Forza Motorsport comprenderà 3 terabyte di dati raccolti tramite fotogrammetria, un sistema di nuvole procedurale, un sistema di meteo dinamico, il tutto a 4K e 60 fotogrammi al secondo con ray tracing in tempo reale.

Infine, parrebbe confermata anche una campagna single-player ‘car building’ oltre a una nuova modalità multiplayer. Per quanto riguarda la data d’uscita, abbiamo solo la conferma del lancio nel corso 2023. In apertura di notizia potete ammirare il video completo dedicato al gioco, il quale lascia davvero poco spazio all’immaginazione.

Insomma, da ciò che abbiamo potuto vedere, sembra proprio che Gran Turismo di Polyphony Digital possa aver trovato finalmente un suo valido competitor.

Ricordiamo ad ogni modo che per dedicare il giusto tempo all’attesissimo Starfield di Bethesda Game Studios, è in preparazione anche un secondo show indipendente dedicato al titolo in questione, in data da destinarsi.

Infine, sembra proprio che sempre Bethesda stia pianificando un altro evento durante il prossimo mese di marzo, ma non quello dedicato a Starfield.