Xbox Developer Direct, dove seguire l’evento Xbox+Bethesda in diretta

Xbox Developer Direct è alle porte, perché l’evento che darà ai fan la possibilità di sapere alcuni dei giochi in arrivo su Xbox, PC e Game Pass nei prossimi mesi andrà online stasera, 25 gennaio alle ore 21.00.

Un occasione per iniziare a fare la spunta sui giochi di Xbox Game Pass da tenere in considerazione, il servizio in abbonamento (lo trovate anche su Amazon) centrale nella strategia di Xbox.

Anche se, come svelato di recente, non è servito a non far calare i guadagni di Microsoft, che dalla divisione gaming ha dovuto registrare una netta diminuzione lo scorso anno.

Proprio per questo Xbox Developer Direct, l’evento annunciato qualche settimana fa, arriva in un momento strategicamente molto importante per l’azienda.

Presentato dagli stessi creatori di studi come Arkane Austin, Mojang Studios, Turn 10 Studios e ZeniMax Online Studios, Xbox Developer Direct si concentrerà su grandi funzionalità, showcase di giochi estese e le nuove informazioni per i giochi Xbox che verranno lanciati nei prossimi mesi, tra cui le nuove espansioni di The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends e Redfall.

Sarà possibile seguire l’evento attraverso molteplici canali, tra Xbox e Bethesda:

Xbox : Twitch | YouTube

: Twitch | YouTube Bethesda: Twitch | YouTube

L’appuntamento è da non perdere e, vi ricordiamo, inizierà alle ore 21.00.

È probabile che ci sarà spazio per grandi sorprese visto il silenzio di Xbox degli ultimi mesi. Ad esempio tra le indiscrezioni è emersa la possibilità di vedere alcune nuove IP, alcune delle quali ad opera di studi importantissimi.

Uno di questi grandi nomi è Starfield, che però non sarà presente questa sera. Per dedicare la giusta quantità di tempo a un’immersione profonda nel gioco, Bethesda sta lavorando ad uno show dedicato solo al titolo fantascientifico.

A corredo dell’evento, in giornata è arrivato anche l’attesissimo Goldeneye 007, uno storico ritorno che ha trovato il suo posto dentro Xbox Game Pass.