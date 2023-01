Direct Xbox Bethesda, potrebbe esserci spazio per un big mai visto prima

Domani, 25 gennaio, Xbox e Bethesda presenteranno un Developer_Direct, offrendo ai fan uno sguardo interno su alcuni dei giochi in arrivo su Xbox, PC e Game Pass nei prossimi mesi, incluso un big inedito dai creatori di Ghostwire Tokyo.

Il gioco, che trovate anche su Amazon, ha sicuramente spiazzato i fan, sebbene l’opera di Tango Gameworks riesce in definitiva a comporre il grande quadro con dovizia di particolari, non lasciando niente al caso.

Del resto, nella nostra recensione vi avevamo reso noto che «Ghostwire Tokyo non è di certo un titolo strutturalmente al passo coi tempi, ma le sue grandissime particolarità, il suo essere così unico in un settore dominato dai cloni e il modo in cui tocca temi di enorme importanza, non devono essere sottovalutati dai giocatori.»

Ora, come riportato anche da VGC, il prossimo gioco degli studi Bethesda Tango Gameworks potrebbe essere svelato a breve, secondo quanto dichiarato in queste ore.

Secondo billbil-kun, un leaker che ha sempre rivelato i contenuti delle lineup di PlayStation Plus prima degli annunci ufficiali, il nuovo gioco di Tango si chiamerà Hi-Fi RUSH e sarà pubblicato in edizione standard e deluxe.

Non si sa molto del titolo in questione, ma è possibile che venga rivelato proprio durante il Developer_Direct di Xbox e Bethesda che verrà trasmesso domani.

L’altro progetto di Tango Gameworks, un titolo mobile chiamato Hero Dice, è stato cancellato lo scorso anno. Sempre nel 2022, il fondatore del team Shinji Mikami, ha dichiarato di volersi dedicare in futuro a giochi più piccoli e non di stampo horror.

Ricordiamo anche che il Developer_Direct si concentrerà su grandi funzionalità, presentazioni estese del gameplay e le ultime informazioni sui giochi Xbox in lancio nei prossimi mesi, tra cui The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends e Redfall.

Per dedicare il giusto tempo all’attesissimo Starfield di Bethesda Game Studios, è in preparazione anche un secondo show indipendente dedicato al titolo in questione, in data da destinarsi. I fan dovranno sintonizzarsi sui canali Xbox e Bethesda (su Twitch e YouTube) alle 21:00 ora italiana di mercoledì 25 gennaio per vedere tutte le novità in azione.