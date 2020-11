Xbox: ci sono troppi bei giochi ovunque, non limitatevi a giocare solo su Xbox

Da ormai diverso tempo le compagnie che lavorano ai videogiochi – anche e soprattutto Xbox – hanno sposato la politica che dice no alla console war. Le battute tra appassionati sono apprezzate da tutti, l’essere detrattori a prescindere ovviamente no. Ecco che così abbiamo assistito a messaggio di esultanza per il lancio di Xbox Series X e ad altrettanti per il lancio di PlayStation 5.

Proprio in questo contesto, ai fan che apprezzavano la gioia di Xbox per il debutto della console Sony, la casa di Redmond ha ricordato che non bisogna limitare i propri orizzonti, quando si gioca ai videogiochi. Un appassionato ha scritto «ecco perché amo Xbox!» in risposta ai complimenti della compagnia statunitense, che a sua volta ha replicato:

Perché limitarsi quando ci sono così tanti fantastici giochi da giocare?

Why limit yourself when there are so many amazing games to play? — Xbox (@Xbox) November 12, 2020

Così, un altro appassionato ha spiegato che in un weekend ha giocato Beat Saber su PlayStation VR, Super Smash Bros. Ultimate su Nintendo Switch e Forza (Horizon 4, probabilmente) su Xbox, «e non sarei potuto essere più felice, come giocatore.»

Il controller di Xbox Series X

A questo cinguettio che include tutte le maggiori console Xbox ha replicato:

Vero? Ci sono semplicemente troppi bei giochi là fuori!

Right?? There's just too many cool games out there. — Xbox (@Xbox) November 12, 2020

Insomma, se siete giocatori console la raccomandazione di Xbox è chiara: armatevi su tutti i fronti per la next-gen, per non escludervi da nessuna esperienza ludica in arrivo.

Xbox Series X e Xbox Series S sono disponibili dal 10 novembre anche in Italia al prezzo di 499,99€ per la top di gamma e di 299,99€ per la più accessibile della next-gen. Trovate a questo indirizzo la video recensione di Series X, dove il nostro Paolo Sirio ha evidenziato come Microsoft abbia voluto costruire una console che sia fedele alla visione di Xbox Game Pass.