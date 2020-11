Microsoft fa gli auguri a Sony per il lancio di PS5: “prima i giocatori”

Microsoft ha fatto i propri auguri a Sony per il lancio di PS5, che si celebra oggi 12 novembre in svariati territori, come gli Stati Uniti e il Giappone.

Nel giorno del debutto della nuova PlayStation, Aaron Greenberg – general manager al marketing dei giochi Xbox – ha condiviso un tweet taggando e menzionando non solo il team dietro la console giapponese ma anche alcuni suoi colleghi.

Wishing all my friends over @PlayStation (@yosp , Eric Lempel, & team) the best for their big launch tomorrow. No matter where you game, I love how it unites us, brings us so much joy, and connects us all together around the world. 💚💙 #GamersFirst pic.twitter.com/4f98LAkUwu

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) November 12, 2020