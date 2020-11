Sony e Nintendo si congratulano con Microsoft per il lancio di Xbox Series X

Sony e Nintendo si sono congratulate, a modo loro e con le loro differenze, per il lancio di Xbox Series X|S con la produttrice Microsoft.

La casa di PlayStation ha risposto con una gif divertente al tweet originale di Xbox in cui parlava del day one, e in cui auspicava «in qualunque modo scegliate di giocare, happy gaming».

Da Microsoft hanno risposto con un’altra gif divertente in cui è possibile vedere due uomini con altrettanti loghi, Xbox e PlayStation, darsi una una vigorosa stretta di mano.

Più istituzionale invece l’intervento di Nintendo, che si è congratulata tramite il presidente di Nintendo of America Doug Bowser in un messaggio a Phil Spencer:

Congratulations to @Xbox @XboxP3 on the launch of Xbox Series X | S today. — Doug Bowser (@thetruebowser) November 10, 2020

Puntuale è arrivata la risposta sia di Spencer che di Xbox, a suggello di un grande momento non solo per Microsoft ma anche per l’intera industria.

Dal canto nostro, abbiamo celebrato il day one di Xbox Series X con un nuovo speciale dedicato alla lineup di lancio della console.

A PlayStation 5 toccherà invece il 19 novembre, anche se abbiamo già cominciato a sviscerare la next-gen di Sony con una sontuosa video recensione.