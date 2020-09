Xbox Series S e X a rate con Xbox All Access, ma quanto costano?

Insieme al prezzo di lancio di €299,99, confermato anche per l’Italia, si vocifera di un piano di Microsoft per permettere ai giocatori di acquistare Xbox Series S e Xbox Series X a rate.

Quel piano porta il nome di Xbox All Access, programma in abbonamento già testato nella generazione corrente in diversi paesi del mondo, tra cui Stati Uniti, Australia e Regno Unito.

Secondo quanto riportato da Windows Central, la casa di Redmond avrebbe intenzione di espandere a macchia d’olio Xbox All Access in tempo per l’uscita delle sue console next-gen.

Tra le nazioni che potrebbero venire toccate dal piano potrebbe esserci anche l’Italia, che, come avviene altrove, vedrebbe Microsoft affiancata da operatori di telefonia con modalità simili a quelle applicate oggi per smartphone e tablet.

Come spiegano da Windows Central, «l’opzione di finanziamento con Xbox All Access» consentirebbe di portarsi una Xbox Series S a casa al prezzo di $25 al mese.

Questo prezzo includerebbe un pacchetto completo dei servizi gaming di Microsoft, tra cui Xbox Game Pass Ultimate con Xbox Live Gold compreso.

«Microsoft sta programmando di spingere fortemente [su Xbox All Access] attraverso vari retailer e un grande roll out globale», si legge nel report, confermato poche ore dopo la pubblicazione dal prezzo di partenza di Xbox Series S.

«La più potente Xbox Series X costerà $499, con un’opzione di finanziamento con Xbox All Access a $35 al mese», invece.

Attualmente, l’abbonamento costa un minimo di $19,99 al mese per un totale di 24 mesi, anche se il prezzo cambia in base alle console di propria scelta tra Xbox One X, Xbox One S e Xbox One S All Digital Edition (USA e Regno Unito) o Xbox One X e Xbox One S con Forza Horizon 4.

Un piano per l’upgrade dalla current-gen all’allora nota come Project Scarlett era stato promesso per coloro che avessero aderito fino al 31 dicembre 2019.

Entrambe le nuove console di Microsoft sarebbero in uscita il 10 novembre, sebbene questa data non sia stata ancora confermata.