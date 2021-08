Xbox Store invaso dai nuovi saldi: sconti anche su Resident Evil, Crash e Devil May Cry

È tempo di nuovi sconti sullo store di casa Xbox, che grazie ai nuovi Deals With Gold permette agli utenti che hanno attivo un abbonamento a Xbox Live Gold o a Xbox Game Pass Ultimate di approfittare di alcune promozioni.

Questa settimana gli sconti riguardano soprattutto alcuni grandi franchise, su cui potete risparmiare sensibilmente e che strizzano l’occhio ai palati più diversi.

Trovate, ad esempio, Devil May Cry 4 Special Edition in saldo del 70%, ma anche il più recente e apprezzatissimo Devil May Cry 5, completo del DLC che vi permette di giocare nei panni di Vergil, in sconto del 30%: potrete portarlo a casa spendendo quindi 20,99€ anziché 29,99€.

In caso vi foste persi i dettagli, sulle pagine di SpazioGames abbiamo ovviamente recensito anche l’arrivo di Vergil e le sue peculiarità: potete approfondire nel nostro articolo dedicato.

Crash Bandicoot 4

In saldo, compreso di Smart Delivery (lo acquistate solo una volta per giocarci su tutte le piattaforme) anche Crash Bandicoot 4: It’s About Time, il ritorno del peramele più famoso dei videogiochi, su cui potete risparmiare il 40% del costo di listino per la copia digitale.

Il titolo, vi ricordiamo, riprende le meccaniche storiche del franchise nato dall’ingegno di Naughty Dog, permettendovi di divertirvi con tanti livelli e con una sfida che rimanda ai bei tempi della spietatezza dei platform, soprattutto per i completisti.

Infine, vi segnaliamo anche gli sconti su Resident Evil 7, ora proposto in saldo al 50%, e sull’amato Red Dead Redemption 2, a sua volta ridotto nel costo del 50% rispetto al prezzo di listino abituale.

Di seguito, una nostra selezione dei migliori sconti che potete trovare nei nuovi Deals With Gold, che rimarranno disponibili fino al 6 settembre prossimo.

In una news correlata vi ricordiamo che GameStop è pronta ad aprire i pre-ordini sulla speciale Xbox Series X celebrativa dei vent’anni di Halo: questa versione della console sta purtroppo già finendo in mano ai bagarini, che stanno facendo schizzare alle stelle il suo normale prezzo di mercato.