Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono grandi saghe open world

Xbox Store ha deciso di premiare nuovamente la fedeltà dei propri utenti proponendo una nuova line-up di sconti settimanali molto interessanti, con offerte fino al 90%.

Tra i nuovi sconti settimanali emergono in particolar modo le nuove Promozioni Gold, riservate esclusivamente ai giocatori iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, ma che come di consueto non rappresentano gli unici sconti disponibili sullo store di casa Microsoft.

Le Promozioni Gold sono infatti una delle tante offerte riservate agli abbonati, come i Games With Gold che offrono ogni mese nuovi giochi gratis.

Questo mese si è inoltre rivelato particolarmente ricco di sorprese per i giocatori, che potranno approfittare di ben 3 nuovi giochi gratis a sorpresa riscattabili tramite il browser.

Tornando però a discutere dei nuovi sconti settimanali, segnaliamo in particolar modo la presenza di interessanti offerte su molti dei franchise open world più amati: tra questi citiamo la saga di Assassin’s Creed, che vi permetterà di acquistare le edizioni Gold di Origins e Odyssey con un generoso 75% di sconto.

Restando in tema di mondi aperti realizzati da Ubisoft, vale la pena di tenere d’occhio anche l’offerta su Far Cry 4, uno dei capitoli più apprezzati della saga che oggi potrà essere vostro con un prezzo ridotto di oltre 20 euro.

E a proposito di open world, l’offerta più interessante che vogliamo segnalarvi riguarda Saints Row IV, la folle produzione di Volition e Deep Silver scontata addirittura al 90%.

Si tratta di un’occasione per poter acquistare a prezzo ridotto anche alcuni dei titoli più amati disponibili su console appartenenti a generi diversi: di seguito vi riepilogheremo quelli che riteniamo essere i migliori sconti settimanali di Xbox Store.

Potete consultare tutte le offerte attualmente disponibili al seguente indirizzo, ma vi segnaliamo che si tratta di sconti indicati per il territorio americano: non tutti i bundle presenti saranno acquistabili sul nostro territorio.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che Xbox Game Pass sta per dire ufficialmente addio a 5 giochi, tra i quali c’è anche un nome importante: vi suggeriamo di giocarli adesso prima che sia troppo tardi.