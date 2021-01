Nintendo: Switch era l’ultima occasione (dopo il fallimento di Wii U)

Il successo di Nintendo Switch è cosa nota, essendo la console della Grande N in cima alle classifiche hardware di tutto il mondo (specie quella giapponese, dove è ormai regina da diversi mesi).

Altrettanto noto è il fatto che la penultima piattaforma casalinga della compagnia, vale a dire Wii U, non ha invece fatto breccia nel cuore dei giocatori, tanto che è considerata quasi all’unanimità come un “fallimento” per Nintendo.

Ora, è l’amato Reggie Fils-Aimé, ex presidente di Nintendo of America, a parlare del passaggio Wii U-Switch nel corso di uno streaming su Twitch (via NintendoLife) in compagnia di Jack Tretton di Sony e Robbie Bach di Microsoft.

Reggie Fils-Aimé durante la presentazione di Switch, pic via SVG.

Fils-Aimé ha infatti discusso anche delle scarse performance di Wii U e di come la Casa di Mario abbia tentato “il tutto per tutto” con Switch:

La gente tende a dimenticare, ma quando Wii U vide la luce le performance furono davvero deludenti, forse era la piattaforma meno venduta, solo il Virtual Boy è riuscito a fare di peggio. Per il mercato, il Wii U era sotto le aspettative in modo drammatico.

Reggie ha poi continuato, aggiungendo che: «considerando che l’unica fonte di guadagno per la compagnia erano e sono i videogiochi, il successore doveva essere un successo tanto che Switch continua ad oggi a essere una piattaforma dinamica, riuscendo a vendere davvero molto bene.»

Leggi anche: Metacritic ha rivelato i 10 migliori giochi Switch del 2020

E ancora, Fils-Aimé ha proseguito: «si tratta di una cosa di cui andrò sempre orgoglioso, insieme a tante altre cose, ma Switch è stata sul serio l’ultima chance per Nintendo e fortunatamente è diventata un successo incredibile.»

Insomma, se Switch si fosse rivelata un fiasco, con molta probabilità Nintendo avrebbe fatto la fine di SEGA, ossia abbandonare per sempre il mercato delle console (magari dedicandosi solo al mercato mobile o alle piattaforme tascabili). La storia, a quanto pare, aveva altri piani per la Grande N.

Ricordiamo infatti che da tempo si parla della possibilità di vedere presto una Switch Pro, con un display OLED migliore di quelli attualmente in commercio con Switch e Switch Lite, oltre alla presenza di chip Realtek dedicato ai 4K UHD.