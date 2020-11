Watch Dogs Legion è pieno di bug, multiplayer rinviato al 2021

Watch Dogs Legion ha avuto un’uscita meno morbida del previsto ed è così che Ubisoft ha pensato di rivedere i propri piani per il supporto post lancio annunciato poche settimane prima del day one dello scorso ottobre.

Come rivelato dalla casa transalpina, il multiplayer, che era atteso in origine per il 3 dicembre, è stato fatto saltare al 2021 per permettere agli sviluppatori di Ubisoft Toronto di concentrarsi sulla ripulitura del gioco prima di passare al suo ampliamento in termini di funzionalità.

«Dal lancio di Watch Dogs Legion, alcuni di voi continuano ad avere problemi tecnici che gli impediscono di godersi il gioco», si legge in un post sul blog del publisher. «Il team di sviluppo è impegnato a risolvere questi problemi e non si fermerà fino a quando tutti potranno provare il gioco così come inteso».

Da qui il rinvio del multiplayer ad una finestra generica del prossimo anno, mantenendo la prerogativa di un update gratuito che possa integrarlo il prima possibile.

«Questo ci permetterà di concentrarci sulla soluzione dei problemi con il single-player, e ci darà più tempo per testare l’esperienza online per contribuire ad assicurare un lancio agevole della modalità», conclude sul tema l’editore.

Una nuova patch sarà lanciata questa settimana ed introdurrà tra l’altro il tanto atteso fix per la corruzione continua dei salvataggi, oltre ad un pulsante per il salvataggio manuale su PC.

Un aggiornamento simile era stato fornito per Assassin’s Creed Valhalla, che punta a risolvere i suoi problemi di tearing sulle console Xbox e ad aggiungere uno slider per passare da una modalità votata alla risoluzione ad una dedicata alle performance, tra le altre cose.