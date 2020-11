Watch Dogs Legion non ha salvato i vostri progressi? Presto in arrivo un fix

Alcuni dei nostri lettori ci stanno segnalando in queste ore di essere incappati in un bug di Watch Dogs Legion che in alcuni casi non riesce a salvare i progressi fatti, causando inavvertitamente la perdita delle più recenti ore di gioco. Il difetto si direbbe (ovviamente) tutt’altro che confinato all’Italia, considerando che alcuni appassionati lo hanno segnalato direttamente all’assistenza ufficiale del gioco, ottenendo una risposta da Ubisoft.

La compagnia ha affermato di essere, per fortuna, già al lavoro per risolvere il problema, che dovrebbe vedere l’uscita di una patch il prossimo mese di dicembre. Purtroppo quindi ci sarà da aspettare un po’ prima di poter vedere risolto questo inciampo, almeno per coloro che vi sono capitati. Come spiegato da Ubisoft:

Ci dispiace per i problemi che stai affrontando. Il team è consapevole del problema e stiamo lavorando per risolverlo, l’obiettivo è una patch all’inizio di dicembre.

We're sorry about the issues you're experiencing. The team is aware of this issue and are working on a fix for it, which we're aiming to have in a patch in early December. — Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) November 20, 2020

In queste ore abbiamo parlato di Legion anche per l’importante successo di pubblico che il gioco sta riscuotendo: abbiamo infatti visto un nuovo record per le sue vendite in digitale, che suggerisce chiaramente a Ubisoft quanto alto sia l’interesse per il franchise. La speranza è che, con questa consapevolezza, possano risolversi quanto prima anche i difetti emersi che necessitano di patch.

Sulle pagine di SpazioGames trovate la video recensione completa del gioco firmata dal nostro Paolo Sirio, dove abbiamo analizzato a fondo l’anima dell’open world londinese proposto dalla nuova iterazione di Watch Dogs.