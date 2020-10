Watch Dogs Legion, online e co-op saranno aggiornamenti gratis

È un giorno caldo per i fan in attesa di Watch Dogs Legion, la prossima iterazione della serie open world di Ubisoft dedicata all’hacking, che questa volta lascerà Chicago e San Francisco per portarci nell’affascinante Londra. Il nostro Paolo Sirio vi ha raccontato com’è andato il suo nuovo approccio con il titolo della casa transalpina, svelandovi che troveremo atmosfere molto più intriganti e impegnative di quanto si potesse immaginare.

In concomitanza con l’uscita delle nostre impressioni, Ubisoft ha anche svelato tutti i dettagli sui contenuti post lancio del gioco, tra i quali anche la modalità online e la possibilità di giocare in cooperativa, che saranno integrate – gratis – dopo il debutto.

Questa modalità multiplayer sarà lanciata il 3 dicembre e sarà parte di un programma di supporto del gioco post-lancio. L’update di Watch Dogs Legion includerà:

Una modalità co-op a esplorazione libera, dove fare squadra con gli amici (fino a quattro giocatori) per andare in giro per Londra a completare attività secondarie.

a esplorazione libera, dove fare squadra con gli amici (fino a quattro giocatori) per andare in giro per Londra a completare attività secondarie. Nuove missioni co-op da due a quattro giocatori, per reclutare la vostra squadra perfetta.

da due a quattro giocatori, per reclutare la vostra squadra perfetta. Missioni Tactical Ops da giocare in cooperativa per quattro giocatori, dove dovrete lavorare davvero di squadra.

da giocare in cooperativa per quattro giocatori, dove dovrete lavorare davvero di squadra. Modalità PvP Spiderbot Arena, dove da quattro a otto giocatori si affronteranno controllando degli spiderbot armati in dei deathmatch tutti contro tutti.

Nel 2021, inoltre, sono previsti gli arrivi di personaggi con nuove abilità, nuovi contenuti per le missioni e di una modalità New Game Plus+. Apprendiamo anche che con l’acquisto del Season Pass avrete diritto a Watch Dogs: Legion – Bloodline, storia con protagonisti Aiden Pearce dal primo Watch Dogs e Wrench da Watch Dogs 2 – entrambi giocabili sia nella campagna che nell’online, insieme ai personaggi di Darcy (dell’ordine degli Assassini di Assassin’s Creed) e Mina.

Watch Dogs Legion arriverà su PC (Epic Games Store, uPlay), PS4, Xbox One e UPlay+ il 29 ottobre. Sarà disponibile dal 10 novembre su Xbox Series X|S, dal 12 novembre su PS5 in digitale, dal 24 in copia fisica. Al suo lancio, sarà anche sul canale Ubisoft di Amazon Luna.