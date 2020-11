Assassin’s Creed Valhalla, la patch più importante di sempre è in arrivo

Assassin’s Creed Valhalla è l’ultimo capitolo della serie Ubisoft disponibile da alcune settimane su console e PC, in grado di portare il giocatore nelle fredde terre del Nord.

Al netto del successo commerciale, il titolo è purtroppo afflitto da alcuni problemi e bug più o meno gravi, i quali hanno fatto storcere il naso a un gran numero di utenti.

Un'immagine di Valhalla.

Ora, però, la soluzione sembra essere alle porte: la compagnia d’oltralpe ha confermato infatti che Assassin’s Creed Valhalla si aggiornerà durante la giornata di domani, 26 novembre 2020, grazie alla patch 1.0.4.

L’aggiornamento risolverà un gran numero di magagne tecniche del gioco (inclusi i problemi di tearing visti nella versione per Xbox Series X), oltre ad aggiungere su PS5 la possibilità di scegliere tra Modalità Performance (60 fotogrammi al secondo a 4K dinamico) e Modalità Quality (30 fotogrammi al secondo alla massima risoluzione). Le note complete della patch le trovate a questo indirizzo.

Ecco, poco sotto, lo spazio necessario per il download sulle rispettive piattaforme:

Xbox Series X|S – 5,3 GB

PS5 – 2,5 GB

Xbox One – GB

PS4 – 4,1 GB

PC – 4,3 GB

Nella nostra video recensione vi abbiamo spiegato i pro e i contro di questo ultimo capitolo della saga di Assassin’s Creed, il quale immerge il giocatore nel bel mezzo dell’affascinante contesto norreno che faranno da sfondo alle gesta di Eivor, un guerriero vichingo che deciderà di partire alla volta dell’Inghilterra assieme al suo popolo.

Assassin’s Creed Valhalla è in ogni caso disponibile per PS4 e Xbox One/Series X|S dal 10 novembre 2020. Il gioco è arrivato anche su PS5 il 19 novembre scorso in Europa e Italia.