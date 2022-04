Call of Duty Warzone, confermato l’arrivo dei mostri più famosi di sempre

Call of Duty Warzone ha accolto tantissimi personaggi diversi, modalità, e in generale una serie di novità notevole attraverso i tanti aggiornamenti.

Il battle royale nato come costola dei Call of Duty classici, il cui ultimo episodio potete recuperare su Amazon, ha conquistato in breve tempo tantissimi giocatori.

I quali hanno dedicato anima e corpo a scoprire ogni segreto di Warzone, anche arrivando a trovare i glitch più improbabili per arrivare nelle aree segrete della mappa.

Per quanto riguarda le novità, invece, qualche giorno fa era stata diffusa una indiscrezione incredibile, relativa all’arrivo di due mostri famosissimi all’interno del gioco.

E, con la conferma dell’inizio di Operation Monarch, Activision ha ufficializzato la novità più distruttiva di Call of Duty Warzone.

Perché all’interno del battle royale arriveranno King Kong e Godzilla. Non delle skin, degli oggetti a tema o cose del genere, ma letteralmente i due mostri più famosi della storia del cinema.

Come riporta VGC, i kaiju verranno introdotti con l’aggiornamento 1.57, con l’avvio dell’evento Operation Monarch a partire dal prossimo 11 maggio.

Call Of Duty MW (Warzone) Update 1.57 Added to database. The Battle Begins May 11 ‍️ ⬛ #Warzone #CallofDuty pic.twitter.com/B0Sk7V3vRk — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) April 21, 2022

King Kong e Godzilla scateneranno la loro furia in Warzone tra pochissimo quindi, anche se per ora non sappiamo come si potranno rapportare concretamente i giocatori con le due creature.

In ogni caso non possiamo dire che il battle royale sia noioso o poco tranquillo. Come se già lottare per la sopravvivenza contro altri giocatori non fosse abbastanza.

Per non parlare del fatto che, tra qualche settimana, i giocatori di Warzone potranno vestire i panni di Snopp Dogg e lottare contro Godzilla. Provate a rileggere con attenzione questa frase e realizzare la cosa.

Nel frattempo, la Stagione 2 ha fatto infuriare i giocatori, a causa di alcuni problemi molto gravi che l’hanno reso ingiocabile per un periodo.

E chissà quando il titolo arriverà finalmente su Switch, visto che si è parlato del porting tantissimo tempo fa.