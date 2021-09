Warzone, arrivano gli XP doppi per tutto il fine settimana

Se non avete altri impegni per il fine settimana, vi conviene considerare di passarlo in compagnia di Call of Duty Warzone.

Il battle royale che è nato dalla costola di Call of Duty Modern Warfare continua la sua corsa inarrestabile, affiancando i titoli della serie principale.

All’interno della caotica modalità dello shooter di Activision verrà introdotta una nuova modalità di gioco, che è stata definita la più difficile di sempre.

Mentre i giocatori di Fortnite, da un po’, stanno implorando Epic Games di inserire una modalità presente in Warzone, ma senza successo.

Mentre lo shooter continua ad aggiornarsi ed inserire nuove funzionalità, Activision ha annunciato un weekend a XP doppi.

L’evento sarà attivo per Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War, e partirà a brevissimo.

Per la precisione, i giocatori potranno iniziare a riscuotere il doppio dei punti esperienza dal 24 al 27 settembre, su tutte le piattaforme.

Questi punti esperienza doppi, però, sembrerebbero relativi solo alle armi, e non per il livello dell’account o per sbloccare nuovi contenuti del battlepass.

Unlock the dual-wield Sai and level it up twice as fast! Double Weapon XP Weekend starts this Friday. pic.twitter.com/2Q8TP0LuHA — Treyarch Studios (@Treyarch) September 22, 2021

Stando al tweet del profilo ufficiale, sarà possibile livellare il doppio Sai che si può sbloccare nell’evento “The Numbers” che è attivo già da ora.

In ogni caso, da domani inizierà il proficuo weekend per i giocatori di Warzone, che potranno fare incetta di punti esperienza in quantità.

Dove, per altro, sono stati avvistati dei veicoli autopilotati. Decisamente una stranezza, voi li avete visti?

Call of Duty Vanguard, nel frattempo, già dalla beta sta ereditando un grande problema di Warzone, per il quale non sembra esserci soluzione.

Ma i battle royale non sono solo nei videogiochi, o meglio, nei videogiochi classici, perché questo film interattivo vuole imitare proprio Warzone e Fortnite.