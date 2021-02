Warcraft, “più giochi” sono in sviluppo avanzato

Sembra proprio che Activision Blizzard abbia davvero intenzione di sfruttare il più possibile i propri franchise.

Qualche giorno fa avevamo infatti riportato che, dopo il successo ottenuto da Crash e Spyro, sono pianificate nuove remaster nel 2021, una mossa che faceva presagire l’intenzione di tornare a scavare tra franchise non sfruttati al massimo potenziale.

Sembra infatti che a breve sarà il turno di Warcraft, che questa volta entrerà nel terreno sempre fertile dei free to play mobile.

Come riportato infatti su Resetera, durante una chiamata relativa alla discussione dei guadagni finanziari di fine 2020, l’amministratore delegato di Activision Blizzard Robert A. Kotick si è lasciato sfuggire un dettaglio molto interessante.

L’AD durante la chiamata, che avete la possibilità di leggere integralmente, dichiara infatti:

«Per il nostro franchise Warcraft, intendiamo distribuire più contenuti premium per espandere e sostenere la community di World of Warcraft ed abbiamo realizzato più esperienze di Warcraft, per mobile, che adesso sono in fase di sviluppo avanzato.»

Le parole dell’amministratore delegato di Activision Blizzard non lasciano certo spazio a molte interpretazioni.

A questo punto è lecito aspettarsi degli annunci nel breve periodo per un arrivo in grande stile di Warcraft anche nel mercato degli smartphone.

Gli appassionati di World of Warcraft possono anch’essi stare sereni visto che, dopo il già apprezzato Shadowlands, pare siano in arrivo nuovi contenuti premium per il popolare MMO.

Non deve certo sorprendere la volontà di Activision Blizzard di investire nel mercato delle app free to play, soprattutto considerando l’enorme successo ottenuto da Call of Duty Mobile.

Le microtransazioni hanno infatti rappresentato un’incredibile fonte di guadagno per il colosso statunitense, al punto da aver garantito un guadagno da 1,2 miliardi di dollari in un trimestre.