Dopo Crash e Spyro, nuovi remaster di Activision in arrivo nel 2021

Dopo aver lanciato per Crash e Spyro, Activision ha intenzione di continuare ad esplorare il territorio della nostalgia nel 2021.

Sebbene non abbia dato indizi riguardo a cosa potrebbe essere in cantiere, il chief financial officer e presidente dei business emergenti Dennis M. Durkin ha indicato chiaramente che ci saranno nuovi remaster dal publisher americano quest’anno.

«Abbiamo alcune altre cose nella nostra manica in termini di contenuti remasterizzati che sveleremo a tempo debito, che dovrebbero fornire ulteriori opportunità per noi quest’anno», ha rivelato candidamente il CFO.

La notizia è arrivata in pratica simultaneamente rispetto all’annuncio che Diablo IV e Overwatch 2 non sono programmati per il 2021.

Un brutto colpo che i fan di Blizzard dovrebbero comunque riuscire ad assorbire discretamente, grazie ai rumor legati al remaster di Diablo 2 che sarebbe ora in sviluppo.

Il gioco non sarebbe stato affidato al team “originale” ma a Vicarious Visions che, è stato annunciato, fa ora parte della casa di Irvine.

Vicarious Visions è lo studio che ha realizzato il primo dei contenuti rimasterizzati lanciati da Activision, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Il lavoro svolto sulla N. Sane Trilogy a livello tecnologico ha poi permesso a Toys for Bob di riportare in vita pure Spyro, oltre che di realizzare una nuova avventura di Crash.

Tutt’altro che per una coincidenza, il team ha curato anche l’ultimo remaster, ovvero Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2.