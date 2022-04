C’è un clone di Tomb Raider che è pura nostalgia a 32-bit (o quasi)

Pochi giorni fa, Crystal Dynamics ha confermato di essere al lavoro su un nuovo episodio di Tomb Raider, il primo pensato esplicitamente per la next-gen.

Sappiamo che il prossimo capitolo utilizzerà il potente motore grafico Unreal Engine 5, cosa questa che lo renderà sicuramente bellissimo da vedere.

Del resto, anche la nostra Stefania ha deciso di fare il punto della situazione circa ciò che potrebbe offrirci la nuova avventura dell’archeologa più famosa del mondo. Ora, però, è sbucato un clone dei Tomb Raider classici che vi farà davvero sorridere.

Abbiamo infatti intercettato un certo Among Walls, gioco d’avventura in terza persona che sembra basarsi in tutto e per tutto sui primi capitoli del franchise di Tomb Raider, a 32-bit.

Il gioco, come si può leggere nella descrizione ufficiale, ci farà vestire i panni di tale Kiara Bell, una giovane esploratrice intrepida che non sembra avere paura di intraprendere pericolosi viaggi in giro per il mondo al fine di trovare e scoprire antichi segreti e manufatti in tombe misteriose.

Poco sotto, una clip del gioco e alcune immagini.

Incredibile come sia le meccaniche di gioco che il design dei livelli ricordi moltissimo il primo TR (ma con uno stile grafico piuttosto cartoonesco), uscito nell’ormai lontanissimo 1996 su SEGA Saturn, PlayStation e PC.

Among Walls si trova al momento in Accesso Anticipato su Steam (qui il link alla pagina ufficiale), con un’uscita prevista genericamente nel corso del 2022.

