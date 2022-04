Genshin Impact 2.7 potrebbe essere rinviato: c’è un indizio ufficiale

L’aggiornamento 2.7 di Genshin Impact potrebbe aver subito un inaspettato rinvio: in queste ore si stanno infatti moltiplicando le voci di corridoio che vorrebbero miHoYo pronta a prendersi un po’ di tempo in più per preparare il prossimo update.

Il team ripone infatti molta attenzione per le patch di Genshin Impact (di cui potete acquistare tantissimi prodotti a tema su Amazon), di fondamentale importanza per mantenere attiva la community: tuttavia, sembra che per cause di forza maggiore potrebbe essere necessario un rinvio della prossima versione.

La patch 2.7 di Genshin Impact è particolarmente attesa: dovrebbe infatti essere proprio con questa versione che arriverà uno dei personaggi più attesi, ma stando alle ultime indiscrezioni potrebbe essere necessaria una settimana di attesa in più.

Come riportato da Game Rant, i fan sono rimasti insospettiti da un annuncio arrivato su BiliBili per la versione destinata al mercato cinese, che lascerebbe intendere un possibile rinvio.

Nell’annuncio viene infatti segnalato che la data di Liben è stata spostata dal 6 maggio al 13 maggio: si tratta dell’evento Merchandise che, come conseguenza, sarà reso disponibile solo dopo Leyline Overflow, che avrebbe dovuto essere l’ultima iniziativa speciale dell’update 2.6.

Questo confermerebbe che i piani di miHoYo sarebbero cambiati in corsa: non è chiaro che cosa sia successo nello specifico, ma i fan sospettano che potrebbe avere a che fare con la pandemia, che sta causando nuovamente seri problemi sul territorio cinese.

Il rinvio di uno degli eventi dedicati alla patch 2.6 potrebbe dunque costringere miHoYo a rivedere il lancio dell’update 2.7, decidendo magari di rilasciare dei banner re-run per ottenere alcuni dei personaggi più amati per ingannare l’attesa.

Al momento non è ancora arrivata una conferma ufficiale in merito al rinvio di Genshin Impact 2.7, dunque vi invitiamo a prendere questa voce di corridoio con le dovute precauzioni: naturalmente vi terremo prontamente aggiornati qualora emergessero ulteriori novità.

Nel frattempo, vi ricordiamo che fra pochi giorni potremo assistere al ritorno di molti dei personaggi giocabili più amati, sebbene per un periodo limitato.

La curiosità dei fan si è comunque diretta ben oltre il prossimo aggiornamento: sembra che la versione 3.0 possa finalmente introdurre la novità più attesa fin dal lancio del titolo free-to-play.