Volete provare gratis God of War Ragnarok? Questa è la vostra occasione

God of War Ragnarok, l’ultima ed epica avventura di Kratos e Atreus, è ora disponibile in prova gratuita per tutti gli utenti abbonati a PlayStation Plus Premium.

Il sequel del titolo uscito nel 2018 (e che trovate anche su Amazon a prezzo davvero allettante) è infatti disponibile da alcuni mesi su console PlayStation 4 e 5, lasciando pubblico e critica pienamente soddisfatti.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo infatti spiegato che «Ragnarok è la prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile.»

Ora, mentre alcuni fan si stanno riprendendo dalla piccola “delusione” del Super Bowl, PlayStation ha deciso di fargli un regalo davvero niente male.

Come riportato anche via Twitter, God of War Ragnarok è disponibile gratuitamente grazie a una versione di prova da tre ore riservata agli utenti abbonati a PlayStation Plus Premium.

Chiunque non abbia ancora avuto modo di provare con mano le gesta di Kratos e figlio, può quindi godere di un assaggio davvero molto interessante del gioco completo.

Poco sotto, il tweet di PlayStation Game Size che conferma la notizia.

PS Plus Premium New Trial – God of War Ragnarök (3-hour)

La nuova prova gratis di PlayStation Plus Premium vi permetterà di provare le prime 3 ore del titolo, senza che sia necessario alcun costo aggiuntivo o eventuale acquisto.

Di conseguenza, se siete curiosi di scoprire più da vicino questo grande gioco di azione e d’avventura, il nostro consiglio è quello di scaricare la versione di prova il prima possibile, effettuando una ricerca manuale direttamente dagli store PlayStation.

