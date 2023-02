PlayStation Plus, disponibili da ora i giochi gratis di febbraio

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di febbraio: questo mese gli utenti iscritti al servizio potranno scaricare ben 4 nuovi omaggi.

Ricordiamo come di consueto che l’iniziativa è riservata a tutti gli utenti iscritti a PS Plus Essential (trovate una gift card dedicata su Amazon) ma è naturalmente disponibile anche per tutti coloro possiedano i piani Extra e Premium.

Significa anche che i primi giochi gratis del 2023 non sono più disponibili: se non avevate riscattato gli omaggi di gennaio, purtroppo non potrete più aggiungerli alla vostra raccolta e continuare a scaricarli.

La line-up del mese si è rivelata ancora una volta particolarmente interessante, dato che oltre ai consueti 3 giochi gratis del mese è disponibile anche una grande espansione per Destiny 2.

Di seguito troverete dunque l’elenco completo con tutti i giochi gratis che potete riscattare durante il mese di febbraio: non dovrete fare altro che fare clic sui seguenti link e premere il pulsante «Aggiungi alla raccolta», dopo aver effettuato il login con un account iscritto a PlayStation Plus.

PlayStation Plus: giochi gratis di febbraio 2023

Si tratta dunque di una promozione imperdibile per tutti gli appassionati, con titoli adatti sia a chi vuole affrontare una ricca campagna single player e per chi vuole divertirsi in multiplayer con i propri amici.

Vi ricordiamo che tutti i nuovi giochi gratis del mese saranno disponibili fino al 6 marzo 2023, mentre a partire dal 7 marzo, ovvero il primo martedì del nuovo mese, dovrebbero essere disponibili nuovi omaggi mensili.

Naturalmente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno svelati, ma nel frattempo vi raccomandiamo di riscattare i nuovi titoli gratuiti il prima possibile.

Se possedete una PS5, non dimenticatevi anche di riscattare tutti i giochi gratuiti della PlayStation Plus Collection: a partire da maggio non saranno più disponibili.

Curiosamente, nella line-up del mese alcuni utenti possono riscattare perfino un quinto gioco gratis per celebrare il mese degli anime, ma sfortunatamente la promozione non è valida per il territorio italiano.