L'espansione di God of War Ragnarok potrebbe essere annunciata a breve

Da mesi girano voci secondo le quali Santa Monica Studio starebbe lavorando al DLC di God of War Ragnarok .

Il sequel del titolo uscito nel 2018 (che trovate anche ) ha di suo chiuso la saga del Dio della Guerra, sebbene l'avventura potrebbe non essere finita qui.

Qualche settimana fa l'insider The Snitch, noto per essere stato piuttosto affidabile in varie circostanze, ha messo in giro il rumor, il quale ha poi preso sempre più piede.

Difatti, dopo che di recente anche l'altrettanto noto ViewerAnon ha aggiunto un certo peso alle voci secondo cui Santa Monica Studio starebbe lavorando al DLC di God of War Ragnarok o a una sorta di espansione, arrivano ora nuove conferme.

Come riportato anche da Wccftech, il sito AreaJugones cita fonti anonime interne a Sony per confermare che non solo è vero che un DLC di Ragnarok è in arrivo, ma che sarà annunciato entro la fine dell'anno.

Le speculazioni indicano la cerimonia dei The Game Awards 2023 di Geoff Keighley (prevista per il 7 dicembre di quest'anno) come la sede più probabile per l'annuncio.

Se tale espansione, standalone o meno, è effettivamente in produzione, è probabile che sia incentrata su Atreus. Attenzione, seguono spoiler: alla fine di God of War Ragnarok, lo vediamo infatti partire da solo alla ricerca dei Giganti sopravvissuti.

Staremo a vedere quindi se queste ennesime voci di corridoio si riveleranno vere, con molta probabilità entro e non oltre la fine del 2023.

Nella nostra recensione del gioco originale vi abbiamo del resto raccontato che «Ragnarok è la prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile.»

Infine, se volete sapere quali sono i capitoli della saga di Kratos migliori di sempre, date un'occhiata alla nostra classifica.