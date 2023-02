God of War Ragnarok, il «grande annuncio» previsto ieri ha deluso i fan

God of War Ragnarok, l’ultima ed epica avventura di Kratos e Atreus, avrebbe dovuto essere al centro di un qualche tipo di annuncio in occasione del Super Bowl LVII.

Il sequel del titolo uscito nel 2018 (e che trovate anche su Amazon a prezzo basso) ha infatti lasciato il segno tra i titoli disponibili su console PlayStation 4 e 5.

Giorni fa era emerso che un importante annuncio legato a God of War Ragnarok avrebbe potuto palesarsi domenica scorsa, in occasione del Super Bowl.

Ora, come riportato anche da PlayStation Lifestyle, il presunto grande reveal di ieri ha decisamente deluso i fan che si aspettavano grandi cose.

I fan che speravano di ricevere notizie sul DLC del gioco Santa Monica, ma a quanto pare sono rimasti delusi nello scoprire che il “teaser” del Super Bowl di Sony era solo una costosa pubblicità per il gioco.

La campagna di marketing nota come “Live from PS5” di Sony è in pieno svolgimento e lo spot del Super Bowl ne ha fatto parte: del resto, sarebbe stato insolito per la compagnia spendere troppi soldi per pubblicizzare un gioco uscito tre mesi fa.

Plausibile invece che i giocatori sperassero di poter scoprire una data di uscita del New Game+, visto che dovrebbe uscire in primavera e che ci stiamo avvicinando alla stagione.

Restando in tema, God of War diventerà una serie TV prodotta da Amazon Prime Video, andando così ad aggiungersi alla mole di progetti pensati per il piccolo schermo.

Ma non solo: 11 milioni di copie vendute non sono poche e sorprendono anche per un gioco della portata di God of War Ragnarok.

Per concludere, alcune settimane fa Cory Barlog potrebbe aver già confermato lo sviluppo di un sequel di Ragnarok, anticipando anche uno dei temi della storia.