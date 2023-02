PS Plus Premium offre un nuovo gioco in prova, gratis

Sony ha deciso di fare una nuova sorpresa a tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium (o PS Plus Premium, che dir si voglia): da ora potete infatti provare gratuitamente Tactics Ogre Reborn, senza costi aggiuntivi.

Da poche settimane abbiamo potuto mettere mano a questo titolo strategico in versione riveduta e corretta (lo trovate anche su Amazon), sebbene gli indecisi hanno ora la possibilità di testarlo con mano senza spendere un centesimo.

Ricordiamo che il primo gioco gratis in prova di febbraio 2023 è stato Persona 5 Royal, l’edizione definitiva del capolavoro realizzato da Atlus.

Ora, come segnalato anche su ResetEra, è il turno di un altro grande classico targato Square Enix, un titolo che ha sicuramente messo d’accordo sia i fan storici che le nuove leve.

La nuova prova gratis di PlayStation Plus Premium vi permetterà di provare le prime 2 ore del titolo, senza che sia necessario alcun costo aggiuntivo o eventuale acquisto.

Di conseguenza, se siete curiosi di scoprire più da vicino questo grande gioco di ruolo strategico, il nostro consiglio è quello di scaricare la versione di prova il prima possibile al seguente indirizzo o, in alternativa, effettuando una ricerca manuale direttamente dagli store su PS5.

Nella nostra recensione di Tactics Ogre Reborn vi abbiamo raccontato che il gioco «rimane uno dei migliori esponenti della sua categoria anche a tanti anni dalla prima pubblicazione e, come tale, una tappa obbligata per tutti coloro che amano gli strategici a turni, senza alcuna esclusione se non per coloro che proprio non masticano l’inglese.»

Ma non solo: se siete felicemente iscritti al servizio di PlayStation Plus, vi ricordiamo di riscattare prima di subito i nuovi giochi gratis mensili: non fateveli sfuggire per nessuna ragione al mondo.

Infine, restando in tema PlayStation, si vocifera che uno State of Play più “piccolo” sarà trasmesso presto, mentre una presentazione più ampia sembra prevista entro giugno.