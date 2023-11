Quale sequel di questa generazione PlayStation è il migliore? I fan hanno deciso

La generazione PS5 ha ormai preso il via da tre anni e iniziano a essere parecchi i titoli meritevoli di attenzioni.

Tra il recente Marvel's Spider-Man 2 (che trovate su Amazon), Final Fantasy XVI e tanti altri, la varietà non manca.

Mentre proprio in queste ore è arrivata sul mercato anche la nuova PS5 "Slim", i giocatori hanno deciso di fare il punto per quanto riguarda i giochi disponibili, in particolar modo i sequel.

Quindi, su ResetEra, un utente ha di recente dato il via a un sondaggio che chiede agli altri giocatori, e senza troppi giri di parole: «Quale sequel Sony di questa generazione è il vostro preferito?»

In gara - se così possiamo dire - vi erano Horizon: Forbidden West, God of War Ragnarok e, ultimo ma non meno importante, Marvel's Spider-Man 2.

A quanto pare, e senza troppi complimenti, a trionfare è stata proprio l'ultima avventura dell'Arrampicauri.

Difatti, Forbidden West si è portato a casa "solo" il 12.6% (ossia 60 voti), mentre Ragnarok il 30.5% (pari a 146 voti).

Il sequel delle avventure di Spider-Man targato Insomniac Games ha invece ottenuto un sorprendente 56.9% (pari a 272 voti complessivi da parte degli utenti).

Un "trionfo" che sorprende solo in parte: Marvel's Spider-Man 2 ha infatti piazzato 2 milioni e mezzo di copie in 24 ore dal lancio, diventando in questo modo l'esclusiva PlayStation Studios con le vendite più rapide di sempre (e scusate se è poco).

Ora, sondaggi dei fan a parte, tutti gli occhi sono puntati sui potenziali giochi che si aggiudicheranno il titolo di GOTY ai prossimi The Game Awards di dicembre, tra cui spicca - appunto - anche il nuovo Spider-Man.

Infine, visto che siamo in tema, vi riproponiamo i migliori titoli che hanno lasciato traccia del passaggio dell’Arrampicamuri nel mondo dei videogiochi: non perdete quindi la nostra classifica!