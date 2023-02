PlayStation Plus Premium, disponibile da ora il primo gioco gratis in prova di febbraio

Il catalogo di PlayStation Plus Premium si è appena aggiornato con una nuova proposta particolarmente interessante per tutti gli utenti abbonati: da questo momento è infatti possibile provare gratis un importante e amatissimo JRPG.

Il primo gioco gratis in prova di febbraio 2023 è infatti Persona 5 Royal, l’edizione definitiva del capolavoro realizzato da Atlus e uno dei migliori giochi della scorsa generazione (lo trovate anche su Amazon).

Si tratta dunque di un’ottima occasione per scoprire uno dei titoli più avvincenti del catalogo PlayStation, a patto di avere una console di ultima generazione: nel momento in cui scriviamo questo articolo, sembra infatti che la prova sia stata resa disponibile soltanto per l’edizione PS5 del titolo.

Salvo eventuali ripensamenti o aggiornamenti del catalogo, gli utenti PS4 non dovrebbero dunque avere la possibilità di provare gratuitamente questa grande produzione di casa Atlus, disponibile da questo momento per il download.

Persona 5 Royal è disponibile gratis in prova su PlayStation Plus Premium.

La nuova prova gratis di PlayStation Plus Premium vi permetterà di provare le prime 4 ore del titolo, senza che sia necessario alcun costo aggiuntivo o eventuale acquisto.

Curiosamente, a differenza di altre versioni di prova, sembra esserci anche una data di scadenza per la nuova demo a tempo: pare infatti che le prime 4 ore di Persona 5 Royal saranno offerte gratuitamente fino all’1 febbraio 2024, esattamente un anno dopo l’uscita sul catalogo.

Di conseguenza, se siete curiosi di scoprire più da vicino le avventure di Joker e dei Ladri Fantasma, il nostro consiglio è quello di scaricare la versione di prova il prima possibile al seguente indirizzo o, in alternativa, effettuando una ricerca manuale direttamente dagli store su PS5.

A proposito di scadenze, cogliamo l’occasione per segnalare che Sony ha annunciato l’addio alla PlayStation Plus Collection nelle scorse ore. Tutti i giochi gratis riscattati resteranno comunque giocabili, dunque vi suggeriamo di aggiungerli alla vostra raccolta il prima possibile.

Inoltre, proprio a partire dalle prossime settimane non saranno più disponibili ben 12 giochi gratis per gli utenti Extra e Premium: anche in questo caso, il nostro consiglio è di controllare accuratamente la lista e provarli il prima possibile.

Nel frattempo, Sony ha anche annunciato i nuovi giochi gratis riscattabili con PS Plus Essential, confermando le indiscrezioni delle scorse giornate: saranno disponibili a partire dal prossimo martedì 7 febbraio.