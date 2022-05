Volete comprare i Metal Gear Solid sulle attuali console? Scordatevelo

Metal Gear Solid è una di quelle saghe parcheggiate da tempo immemore, visto che Konami non sembra avere alcuna intenzione di rispolverare il franchise in tempi brevi.

Se la serie di MGS (che trovate su Amazon in un’ottima compilation) non ha infatti ricevuto altri capitoli dopo il quinto, ad eccezione dello spin-off multiplayer Survive.

Se di recente qualcuno ha deciso di ingannare l’attesa ricreando in pixel art il primissimo Metal Gear per MSX2, sembra proprio che i quattro capitoli della serie principale non siano giocabili sulle console current-gen.

Un utente di ResetEra ha infatti portato all’attenzione della community un problema non indifferente, visto che i fan di Snake sono da tempo a bocca asciutta.

L’utente YuSuzzune ha infatti pubblicato un post in cui denuncia che «con Metal Gear Solid 4 che lascia PS Now, in realtà non c’è modo di acquistare i vari capitoli di MGS sulle attuali console».

«Konami ha rimosso MGS HD Collection da Xbox Store e PSN a causa di alcuni filmati storici. Metal Gear Solid 2 è stato rimosso anche da GOG. Metal Gear Solid 4 uscirà il 17 maggio», prosegue.

E ancora, «immagino che la gente debba essere felice di poter giocare a MGSV, Ground Zeroes, MG Rising, MGS e Metal Gear (su GOG), visto che alla fine della fiera non sono disponibili altri capitoli della serie».

A novembre dello scorso anno, infatti, Sons of Liberty, Snake Eater ed anche Peace Walker erano stati rimossi dagli store digitali a causa di licenze scadute. L’unico modo per ovviare al problema è possedere una copia fisica dei suddetti giochi e una console dedicata, oppure avere scaricato i giochi digitalmente ai tempi.

Come un fulmine a ciel sereno, la notizia ha lasciato i fan amanti del retrogaming – e le nuove leve disposte a riscoprire questi grandi classici – con un pugno di mosche. Ci auguriamo che la situazione possa cambiare al più presto.

Vero anche che alcuni mesi fa lo studio indiziato della realizzazione del remake di MGS3 potrebbe averne confermato lo sviluppo con un grosso indizio.

Nell’attesa, un altro giocatore è riuscito a scovare un modo per eludere una guardia in MGS2 davvero unico nel suo genere, la mossa stealth perfetta.