Metal Gear è splendido, ma ricreato in pixel art è bellissimo

Metal Gear è uno di quei giochi che difficilmente si dimenticano, avendo dato il là a una delle saghe più famose di sempre.

Se la serie di Metal Gear Solid non ha infatti bisogno di presentazioni, il primo capitolo uscito originariamente su MSX2 è altrettanto memorabile.

Se il primo MGS e i relativi sequel sono spesso omaggiati dai fan nei modi più disparati, è ora il turno di classico spesso bistrattato.

Come riportato su Twitter, infatti, un fan ha deciso di ricreare il primissimo Metal Gear nello splendore della pixel art.

L’artista e game developer ‘Pi0h1’ ha infatti scelto il capitolo originale prodotto da Hideo Kojima negli anni ’80, dandogli nuova vita.

«Sto lavorando a un piccolo remaster in pixel del primo Metal Gear, come progetto secondario. Cerco persone (pixel artist, musicisti, ecc.) interessate a dare una mano!» si legge nel post ufficiale.

Poco sotto, il tweet ufficiale dell’autore che mostra anche tutta la sua buona volontà.

I'm working on a little pixel remaster of Metal Gear 1 as a side project. Looking for people (pixel artists, musicians, etc) interested in helping out! pic.twitter.com/wKHGpiw1h5 — ً (@Pi0h1) May 4, 2022

A quanto pare, l’artista ha anche ‘ammesso’ candidamente la sua fonte di ispirazione, tanto che il risultato finale non sembra comunque affatto male.

Poco sotto, trovate un secondo tweet che mette in risalto proprio questo aspetto.

Oh no, I stole that from here to use as a placeholder:https://t.co/jQc7KvQcbV — ً (@Pi0h1) May 4, 2022

Il primo Metal Gear è comunque molto amato dai fan: non è infatti la prima volta che qualcuno ha deciso di dare una “seconda vita” al gioco uscito su MSX2, magari con la sorprendente versione tridimensionale.

Restando in tema, da tempo si discute di un remake di MGS Snake Eater, sebbene ora come ora il publisher giapponese Konami non abbia purtroppo ancora confermato la notizia.

Infine, per non farvi mancare proprio nulla, se volete scoprire i migliori e i peggiori capitoli della serie creata da Hideo Kojima, date un’occhiata alla nostra classifica, che trovate ovviamente sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.