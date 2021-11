Volete Disney+ gratis? Ve lo regala Guardians of the Galaxy!

Guardians of the Galaxy è l’ultimo, grande, progetto videoludico dedicato a dei personaggi della Casa delle Idee, un’avventura single player in stile Marvel.

Il titolo si appoggia all’immaginario collegato a Guardiani della Galassia, i due film Marvel con protagonisti il gruppo di sgangherati eroi galattici, ma non disdegna riferimenti anche al mondo dei fumetti.

Un po’ come Marvel’s Avengers, l’altro discusso progetto legati ai franchise Marvel, che di recente è finito anche all’interno di Xbox Game Pass.

Un titolo dalle grandi potenzialità ma che, come Guardians of the Galaxy a quanto pare, non è partito esattamente alla grande (anche a causa di scelte poco felici).

Forse per farsi perdonare, o per invogliarvi all’acquisto, c’è un’offerta dedicata a Marvel’s Guardians of the Galaxy che potreste prendere in considerazione.

Come riporta il sito ufficiale di Square Enix, con ogni copia acquistata del gioco vi verrà regalato un mese di Disney+ gratis.

Si tratta ovviamente dell’abbonamento alla piattaforma di streaming di contenuti del colosso dell’intrattenimento che, come saprete, ha al suo interno anche tutti i prodotti audiovisivi della Marvel.

È semplice ottenere Disney+ in maniera gratuita, stando al procedimento descritto nel sito. Prima di tutto bisogna acquistare una copia del gioco, in qualsiasi edizione, e collegare il proprio account Square Enix una volta avviato (oppure crearlo nel caso non lo si possieda, e poi collegarlo).

Una volta collegato l’account al gioco, vi verrà inviata un’email con il link che vi permetterà di sfruttare la promozione ed ottenere Disney+ gratis.

Se avete collegato il vostro account prima di oggi avrete comunque diritto ad usufruire della promozione, e l’email di cui sopra vi verrà inviata automaticamente.

Che ne dite, darete una chance a Guardians of the Galaxy? Non dimenticatevi di leggere la nostra recensione per saperne di più.

Il titolo è in offerta durante il Black Friday, un’ottima occasione per approfittare di questa offerta a un minor prezzo.

A proposito di Marvel, avete visto l’ingresso in scena di Spider-Man in Marvels’ Avengers? Ecco il gameplay.