Marvel’s Guardians of the Galaxy per PS5 a un prezzo clamoroso per il Black Friday su Amazon!

Mancano ancora un po’ di giorni all’effettivo Black Friday, fissato per il 26 novembre prossimo, ma già da questo momento Amazon sta proponendo delle offerte in anticipo, che ci accompagneranno fino al prossimo 29 novembre. Tra queste, non mancano anche gli sconti sui videogiochi e, in particolare, vi segnaliamo il prezzo clamoroso a cui sta venendo proposto Marvel’s Guardians of the Galaxy, uscito solo da pochi giorni su PS5.

Marvel’s Guardians of the Galaxy è un action adventure dedicato, come suggerisce il nome, ai folli Guardiani della Galassia di casa Marvel: il titolo vi permette di vestire i panni di Star-Lord che, accompagnato dalla cricca dei suoi folli amici sopra le righe, dovrà affrontare nuovi pericoli e rendersi protagonista di nuove imprese in giro per i pianeti.

Sviluppato da Eidos Montreal, autori dell’amatissima saga Deus Ex e del più recente Shadow of the Tomb Raider, il gioco si produce in siparietti che i fan dei Guardiani ameranno, mentre vi permette di affrontare creature di ogni sorta in un combat system che mette al centro la spettacolarità e le pirotecniche evoluzioni di cui i poteri (o i potenziamenti) rendono capaci Rocket, Gamora e compagni.

Grazie allo sconto di Amazon potete ora portare a casa il gioco spendendo solo 39,99€ per la versione PS5, con un risparmio di addirittura il 43% rispetto al prezzo di listino abituale di 69,99€. Parliamo di un videogame appena arrivato sul mercato, quindi se stavate aspettando l’occasione migliore per mettere la giacca di Star-Lord, questa è una di quelle da non perdere.

