“Voglio essere inseguito da lei”: Capcom colpita dalle reazioni a Lady Dimitrescu

Lady Dimitrescu ha avuto un successo roboante da quando è stata presentata come villain di Resident Evil Village.

Il personaggio è diventato rapidamente un meme in rete, stuzzicando gli appassionati con il suo alone di mistero e un’estetica che ha da subito colpito gli appassionati di gaming.

Capcom ci ha lavorato parecchio e, del resto, questo era apparso chiaro nel momento in cui sono state rivelate le ispirazioni alla base della sua creazione.

Parlandone con IGN USA, l’art director Tomonori Takano ha ammesso che la risonanza che ha avuto nel web è andata ben oltre le sue aspettative.

«Non penso che nessuno [nel team] potrebbe aver predetto quanto meravigliosamente i fan avrebbero reagito a Lady Dimitrescu. Personalmente, sono stato particolarmente colpito da commenti come “voglio essere inseguito da lei”».

Una scena in particolare ha istantaneamente incuriosito la community, al punto che, ancor prima del reveal completo, c’era già chi la immaginava come una versione femminile del Nemesis di Resident Evil 2.

«Il primo bozzetto che ho disegnato era la scena nel trailer dove Lady Dimitrescu si abbassa per passare attraverso una porta», ha raccontato Takano. «Da quel momento, sapevo che avrei dovuto fare quella scena».

Un aspetto molto specifico che Capcom voleva cogliere era la spaventosità del personaggio, e di tutto il cast di Resident Evil Village.

«Abbiamo analizzato i personaggi e gli elementi nella serie di Resident Evil finora per vedere se fossero davvero spaventosi, o fossero diventati così convenzionali da perdere la loro efficacia nello spaventare i giocatori», ha concluso l’art director.

Il fatto che sia diventata una beniamina del popolo di Internet potrebbe aver ridotto “l’efficacia” di Lady Dimitrescu in tal senso, ma di certo a Capcom non dispiacerà che la vampira sia diventata così popolare – addirittura più del survival horror in arrivo il 7 maggio.