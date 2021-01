Resident Evil Village, una donna altissima prenderà il posto del Nemesis?

Capcom ha annunciato un Resident Evil Showcase in cui sarà presentato per la prima volta il gameplay di Resident Evil Village.

Della partita sarà anche un nuovo gioco di Resident Evil pensato appositamente per celebrare il 25esimo anniversario della saga survival horror (sebbene si tratti di una produzione multiplayer).

Tuttavia, a tenere banco nelle ultime ore è la comparsa di un nuovo personaggio all’interno del teaser che ha annunciato lo Showcase.

Non è ancora chiaro di chi si tratti e quale sia il suo ruolo in Resident Evil Village ma, intanto, i fan sono già spaventati a morte dall’altissima donna avvistata nel breve filmato.

Questa donna dall’aspetto molto attraente e dal sorriso inquietante è infatti alta almeno il doppio il resto del cast dei personaggi nel nuovo titolo dello studio giapponese.

A dimostrarlo c’è il fatto che, in un passaggio del teaser, è possibile vederla mentre si piega per entrare in una stanza attraverso una normale porta.

Tale particolare ha spinto in tanti a pensare che si tratti di una nuova “Stalker” della serie, pronta a prendere il posto delle B.O.W. Mr X di Resident Evil 2 e del Nemesis di Resident Evil 3.

In effetti, questo tipo di figura non appartiene solo al passato della serie ma è stato ripreso anche in Resident Evil 7, con il capofamiglia dei Baker.

Sarà, allora, davvero questa donna a prendere in mano le redini del ruolo – e, soprattutto, quali saranno le sue temibili abilità?

Lo scopriremo evidentemente al prossimo appuntamento con Resident Evil Village, atteso in meno di una settimana.