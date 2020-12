Natale è il momento ideale per scoprire tanti nuovi videogiochi – perché, essenzialmente, è l’occasione giusta per regalarli e farseli regalare. Se siete in cerca di qualche titolo da far trovare sotto l’albero a degli amici, eventuali partner o conoscenti che amano i videogame, ma non volete spendere una cifra troppo sostenuta, vi proponiamo la nostra selezione di videogiochi estremamente validi che potete portare a casa spendendo addirittura meno di 10 euro!

Videogiochi da regalare a Natale sotto i 10€

Anthem – L’universo immaginato da BioWare

Smarrirsi in un grande mondo virtuale è uno dei motivi per cui tutti noi amiamo videogiocare: con una spesa davvero esigua, potete allora regalare la chiave d’accesso ad Anthem, il titolo BioWare che, seppur controverso nel suo lungo corso (era lecito aspettarsi un maggior supporto, più attività e semplicemente una ricchezza più generosa, da uno sviluppatore così esperto), vi permette di esplorare e completare attività, anche in compagnia di altri giocatori, all’interno di un universo davvero unico. Se amate gli scenari peculiari, il volo e l’azione, è il regalo che stavate cercando.

Sid Meier’s Civilization VI – Una colonna dei videogiochi

Gli amanti dei videogiochi strategici non possono non conoscere Sid Meier’s Civilization VI, la più recente uscita di un franchise leggendario che ha fatto letteralmente la storia del genere. Ancora una volta, vestirete i panni del leader di una civiltà a vostra scelta, che dovrete condurre dall’antichità al futuro sotto la vostra guida: sarete bellicosi? Incentrerete i vostri sforzi sulla diffusione del credo religioso? O investirete la vostra società sull’avanzamento scientifico e tecnologico? Il leader siete voi, la scelta è vostra.

Assassin’s Creed II – La vetta della saga

Mentre siamo tutti impegnati a scandagliare le lande di Assassin’s Creed Valhalla, c’è un episodio storico della serie che non deve assolutamente essere lasciato indietro: stiamo parlando dello straordinario Assassin’s Creed II, ambientato nel Rinascimento nostrano e che vi permette, nei panni dell’iconico Ezio Auditore, di esplorare una Firenze viva e ricca di straordinari scorci, mentre vi misurate con l’atavica lotta tra Assassini e Templari. Un videogioco senza tempo che racconterà a chi lo riceverà in regalo quanto abbiate buongusto con i videogiochi.

Dark Souls III – Nel segno di Miyazaki

Non giriamoci intorno: Dark Souls III è un gioco meraviglioso in tutta la sua spietatezza e se anche sapete poco di videogiochi ma avete sentito qualche vostra amica vantarsi delle sue doti quando ha completato Sekiro o Bloodborne, o snocciolare quanto sia abile di fronte ai titoli che le danno del filo da torcere, sapete cosa dovete dare: il titolo di Hidetaka Miyazaki si trova a un prezzo estremamente economico e vale molto di più di quello che vi costa.

Tekken 7 – Menare di santa ragione

Gli amanti dei picchiaduro sarebbero felicissimi di trovarsi sotto l’albero un signore del genere, come Tekken 7. La più recente uscita dello storico franchise di Bandai Namco vi permette di vestire i panni di un ricchissimo roster di personaggi che include i volti più celebri della serie – da Kazuya a Hehiachi, passando per Jin e tutti gli altri – divertendovi da soli o in compagnia a padroneggiare tutti gli stili di combattimento. Un classico intramontabile che ha un prezzo più accessibile che mai.

Fallout 4 GOTY – A spasso per la zona contaminata

Il destinatario del vostro regalo ama gli open world? Allora dormite sereni, perché amerà Fallout 4 in edizione GOTY, versione completa della più recente uscita di un franchise che è incarnazione stessa del genere. La saga permette di vestire i panni di un sopravvissuto all’apocalisse nucleare, che sarete voi a creare e personalizzare di tutto punto, che deve misurarsi con un mondo sfigurato dalle radiazioni. Nel farlo, avrete a che fare con missioni primarie, secondarie, dialoghi unici, possibilità di scelta e, semplicemente, tutta la libertà di esplorare ogni angolo del mondo costruito da Bethesda.

Hitman 2 – Nei panni di 47

Hitman 2 è un videogioco che punta tutto sull’intelligenza, sull’ingegno, sulla creatività: l’esperienza sandbox sviluppata da IO Interactive vi mette tra le mani tanti strumenti per vestire i panni del sicario più famoso dei videogiochi, dandovi il minimo delle indicazioni. Vi troverete così di fronte a delle missioni che vi diranno solo: questo è il tuo obiettivo, eliminalo facendolo sembrare un incidente. Tutto il resto sarà sulle vostre spalle – come sfrutterete i gadget di 47, come l’ambiente, con gli NPC che girano intorno al vostro bersaglio: ingegnatevi e ghignate gioiosi e soddisfatti per i vostri successi.

The Elder Scrolls V: Skyrim – Un gioco leggendario

Non potete vivere il mondo dei videogiochi e non aver giocato The Elder Scrolls V: Skyrim. A meno che non abbiate vissuto sotto una roccia negli ultimi nove anni, l’avventura open world che vi fa vestire i panni del Dovahkiin è notoriamente uno dei videogame più famosi di sempre: se sapete che il vostro caro non ci ha giocato, è una mancanza che non potete perdonargli e a cui dovete mettere una pezza presentandovi con la pregiata Legendary Edition – completa di tutti i contenuti.

GTA V – Per una fuga a Los Santos

Ve lo diciamo chiaramente: GTA V è un mondo enorme dentro al quale perdersi, ricchissimo di attività, con una storia dissacrante che ci fa riflettere sulle contraddizioni della nostra società e capace di inanellare un perfect score dietro l’altro sulle testate di tutto il mondo. Per questo motivo, sappiate che spesso potete trovarlo a meno di 10€, anche se va a ruba molto rapidamente: tenete d’occhio le disponibilità, perché è un’occasione da non lasciarsi sfuggire appena si presenta ed è un regalo che vi fa fare un figurone.

