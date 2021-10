Vi ricordate l’esclusiva PS5 di Capcom? È ancora viva

Pragmata è stato mostrato da Capcom diversi anni fa, facendo subito drizzare le antenne di tutti – ma proprio tutti – i possessori di console PS5.

Il gioco dai creatori di Devil May Cry, secondo il primo trailer, ci consentirà di viaggiare dalla Terra allo spazio, avvalendoci di meccaniche che attualmente non sono state dettagliate.

Come vi abbiamo spiegato anche nella nostra anteprima pubblicata a ridosso del reveal, l’atmosfera del gioco si direbbe però molto suggestiva e coinvolge anche una bambina chiamata a vedere la Terra dallo spazio.

Vero anche che Pragmata salterà purtroppo l’uscita del 2022, cosa questa che lo spinge all’anno successivo con nostro estremo disappunto.

Ora, come riportato da PSU, Capcom ha rivelato durante il suo rapporto di questa settimana che lo sviluppo di Pragmata sta facendo «progressi costanti», anche se non siamo ancora vicini a scoprire una data di uscita vera e propria per il gioco.

Nello stesso rapporto, il publisher giapponese ha confermato che Resident Evil 3 Remake è considerato un «successo», ossia che con molta probabilità ha venduto in linea con le aspettative.

Inoltre, il RE Engine – il celebre motore grafico utilizzato per dare vita a ogni capitolo principale della saga dal 2017 in poi – continuerà ad evolversi, cosa questa che assicura il fatto che Capcom ha in serbo ancora parecchie sorprese.

L’Executive Corporate Officer di Capcom, Yoichi Egawa, ha rivelato che Pragmata metterà in mostra la volontà di molti giovani talenti.

Il progetto offrirà infatti agli sviluppatori alle prime armi la «possibilità di acquisire know-how e competenze attraverso l’esperienza pratica sul campo, in quanto vengono assegnati allo sviluppo di IP popolari e titoli importanti».

