PlayStation Store, al via le Promozioni di Novembre: c’è un amato soulslike

Il mese di ottobre sta ormai per terminare: fra pochi giorni sarà necessario fare spazio a novembre, e PlayStation Store ha deciso di celebrare l’imminente passaggio a modo suo, con una nuova serie di sconti.

Sono dunque partite online le Promozioni di Novembre: una nuova selezione di videogiochi in offerta fino al 70%, per la quale non sarà necessario essere iscritti a PlayStation Plus e accessibile a tutti gli utenti.

Questa settimana si è rivelata essere particolarmente ricca per gli amanti degli sconti, dato che è possibile acquistare a prezzo ridotto una recentissima esclusiva PS5.

Come se non bastasse, PlayStation Store ha deciso di inaugurare una seconda promozione settimanale a sorpresa, dedicata a FIFA 22.

Tra i tanti giochi disponibili in offerta nelle nuove promozioni di PlayStation Store vogliamo segnalare Sekiro Shadows Die Twice, disponibile in offerta nell’edizione Game of the Year.

L’amato soulslike di FromSoftware, vincitore del premio Gioco dell’Anno a The Game Awards 2019, potrà dunque essere vostro con nuovi contenuti bonus al 35% di sconto, costando dunque 45,49€.

Gli amanti dei supereroi dovrebbero inoltre tenere d’occhio l’Edizione Endgame di Marvel’s Avengers: il titolo include non solo le versioni PS4 e PS5, ma anche 8 diversi costumi ispirati ai fumetti e al Marvel Cinematic Universe e potrà essere vostro con il 55% di sconto.

C’è naturalmente spazio per un capolavoro acclamato come Grand Theft Auto V Premium Edition, disponibile in offerta con diversi bundle fino al 60% in meno.

Se invece siete alla ricerca di esclusive PlayStation in offerta, cogliamo l’occasione per segnalare anche la disponibilità di Horizon Zero Dawn Complete Edition: oggi potrà essere vostro a soli 9,99€.

Di seguito vi proporremo una nostra piccola selezione dei giochi in offerta per le Promozioni di Novembre: potete trovare la lista completa al seguente indirizzo.

Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition

Edizione Endgame di Marvel’s Avengers

Grand Theft Auto V: Premium Edition

Horizon Zero Dawn Complete Edition

NBA 2K22 Bundle digitale cross-gen

Chivalry II Special Edition PS4 & PS5

Hitman 3 – Deluxe Edition

The Sims 4

Tekken 7

Dragon Ball Xenoverse 2

Batman: Arkham Knight

Star Wars Jedi: Fallen Order

A differenza di quanto accaduto con precedenti sconti su PlayStation Store, gli utenti avranno molto tempo a loro disposizione per poter approfittare di questa occasione: le Promozioni di Novembre termineranno il 20 novembre.

Fra pochi giorni inizierà ufficialmente la festa di Halloween: avete dunque ancora poco tempo a vostra disposizione per approfittare delle offerte su tanti giochi da paura.

Proprio il 31 ottobre è inoltre la data di scadenza di un’interessantissima promozione, che permetterà di abbonarsi a PlayStation Now a un prezzo in forte sconto.

PlayStation Store si è inoltre recentemente aggiornato su PS5, così da permettere ancora più facile la ricerca dei titoli next-gen appena usciti.