Vi ricordate il gioco mobile di Warcraft? Blizzard lo mostrerà presto

Blizzard è in un periodo un po’ particolare, ma non possiamo dire che abbia smesso di provare a produrre giochi. Il prossimo è un titolo mobile ispirato a Warcraft.

Il mondo di Azeroth, che potete scoprire con uno splendido libro su Amazon, è sicuramente una delle ambientazioni più affascinanti del mondo dei videogiochi, o almeno tra quelle prodotte da Blizzard.

Il franchise di Warcraft è stato sempre in continua espansione, ed eravamo a conoscenza già da tempo del fatto che la software house sta lavorando a più progetti dedicati a questo mondo.

Oltre alle nuove espansioni di World of Warcraft che continuano ad ampliare il gigantesco mmo, qualche tempo fa Blizzard aveva annunciato l’esistenza di un porting mobile.

Il periodo ipotizzato da Blizzard all’epoca dell’annuncio era maggio e, come riporta Polygon, l’azienda sembra essere stata di parola.

Il 3 maggio, infatti, Warcraft in versione mobile verrà mostrato per la prima volta. L’annuncio è arrivato con un tweet dal profilo ufficiale e le prime, pochissime, informazioni sull’evento.

Join us for the reveal of a new mobile game set in the #Warcraft Universe.

May 3rd

10am PT

https://t.co/hb3oiYHQrm pic.twitter.com/Tr8zIQmIHp

— World of Warcraft (@Warcraft) April 28, 2022