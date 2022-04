Activision chiude uno studio molto amato: da oggi farà solo giochi Blizzard

Quello che ha portato Activision Blizzard ad entrare nel conglomerato di Microsoft è, senza dubbio, l’affare più grande che la storia dei videogiochi abbia mai visto.

La Casa di Redmond si è assicurata in questo modo una serie di proprietà intellettuali di grande valore, tra cui il franchise di Call of Duty (il cui ultimo capitolo trovate su Amazon).

Un movimento azionario che non poteva rimanere inosservato, e che di recente è finito nel mirino della Federal Trade Commission, che sta indagando sull’affare.

E non è solo dall’esterno che Activision Blizzard, e Microsoft, devono difendersi. Anche gli azionisti sono sul piede di guerra, che accusano il consiglio di amministrazione di aver mentito loro.

Conglomerati del genere portano sempre un potenziale, grande pericolo, che spesso abbiamo visto in passato: la chiusura di alcuni studi di sviluppo interni.

Ed è esattamente questo che dobbiamo riportare oggi. Con protagonista, per altro, uno studio con una grande storia alle spalle, e che di recente aveva creato titoli importanti.

Si tratta di Vicarious Visions che, pur non essendo stato chiuso formalmente, di fatto non sarà mai più quello di una volta.

We've officially merged with Blizzard Entertainment. Our development team will remain in Albany, NY and fully dedicated to Blizzard games. We invite you to follow us @Blizzard_Ent

— Vicarious Visions (@VvisionsStudio) April 12, 2022