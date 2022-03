World of Warcraft, Blizzard annuncia la nuova espansione e porting mobile

World of Warcraft è un franchise immortale nel mondo dei videogiochi, perché nonostante un evidente (e fisiologico) calo di popolarità è ancora uno degli MMO più giocati.

Mentre il mondo di Warcraft si è espanso notevolmente, tra tantissimi videogiochi e prodotti collaterali che hanno ampliato la lore del fantasy di Blizzard.

Negli ultimi anni World of Warcraft ha perso un po’ della sua grande forza mediatica, e gli scandali che hanno travolto Activision Blizzard non hanno aiutato.

Anche se Blizzard ha sempre voluto ampliare il brand, e sapevamo già in effetti che c’erano più giochi in sviluppo da tempo.

A quanto pare Blizzard è pronta per dare una nuova linfa a World of Warcraft, e al franchise in generale, con una serie di nuovi annunci.

Con una nota pubblicata sul sito ufficiale, il futuro di Warcraft viene descritto come “luminoso”, con tanti progetti in arrivo.

John Hight, general manger del brand, ha spiegato quali saranno le novità introdotte anche all’interno di Hearthstone, e di tutti i prodotti legati a Warcraft.

«Per quasi 28 anni, l’universo di Warcraft ha innescato le immaginazioni di tutto il globo attraverso un ricco storytelling e mondi in espansione. […] Quest’anno, abbiamo tantissime news elettrizzanti in cantiere per gli eroi di Azeroth ed i patroni della Locanda di Hearthstone.»

Così apre il comunicato, che precede una serie di informazioni molto importanti. Ecco le novità salienti:

il 15 marzo verrà annunciata la prima di una serie di tre espansioni di Hearthstone

verrà annunciata la il 19 aprile verrà mostrata una nuova espansione di World of Warcraft

verrà mostrata una nuova a maggio ci saranno novità riguardo il primo titolo mobile ambientato nel mondo di Warcraft

I fan del mondo fantasy di Blizzard ne avranno di che divertirsi, insomma. Una possibile rinascita per un franchise che era stato funestato da episodi non troppo brillanti.

Annunci che la software house aveva anticipato qualche tempo fa, lasciandoci intendere che sarebbero arrivate delle novità molto importanti.

Il tutto mentre c’è anche una nuova IP in cantiere, probabilmente un videogioco survival di cui abbiamo visto solamente un artwork.