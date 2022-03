State of Play: recap degli annunci e dei trailer

È il giorno del nuovo State of Play, l’evento più atteso per i videogiocatori in possesso di una console PlayStation. A partire dalle ore 23.00 italiane, infatti, si terrà un nuovo appuntamento in streaming dedicato alle prossime novità in arrivo su PS4 e su PS5, e noi di SpazioGames lo seguiremo da vicino per voi.

Durante la serata ci saranno anteprime e aggiornamenti per i giochi PlayStation 5 e PlayStation 4, ma non ci saranno novità alcune su titoli o hardware di PlayStation VR2.

A partire dalle ore 23.00, aggiornate questa pagina sul vostro browser per vedere comparire, uno di seguito all’altro, i riepiloghi degli annunci dall’evento (che durerà circa 20 minuti), con anche i trailer pronti da essere visionati più e più volte.

Ore 23.00 – Previsto l’inizio della diretta State of Play del 9 marzo 2022.