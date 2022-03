Vi mancano Bayonetta e Devil May Cry? Arriva il figlio illegittimo

110 Industries ha rilasciato un nuovo trailer di gameplay per il suo prossimo gioco d’azione in terza persona ad alto tasso di azione, Wanted: Dead.

Come suggerisce il titolo, questo nuovo video presenta alcune sequenze di gioco, che rimandano inevitabilmente a classici come Bayonetta e Devil May Cry.

Considerando che Bayonetta 3 è al momento latitante, non sorprende infatti che nuovi esponenti del genere si affaccino sul mercato.

Senza contare che anche i guru degli action game, ossia PlatinumGames, hanno da poco fatto il loro primo passo falso con Babylon’s Fall.

Wanted Dead è ispirato ai sistemi di combattimento visti anche in Ninja Gaiden e Metal Gear Rising: Revengeance, cosa questa che riempirà il cuore dei fan, come riportato da DSO Gaming.

Sviluppato dallo studio giapponese Soleil, Wanted Dead mescola il combattimento con la spada con un sistema unico di “separazione degli arti” davvero molto intrigante.

I giocatori assumono il ruolo del tenente Hannah Stone, pronto a entrare in una versione oscura e pericolosa della Hong Kong cyberpunk come leader della Zombie Squad. Questa è una squadra d’elite che lavora al di fuori delle tradizionali forze di polizia.

Wanter Dead offrirà sequenze al rallentatore e la possibilità di impartire ordini ai compagni di squadra. Poco sotto, il trailer via IGN US:

Stando al publisher, Wanted Dead è in dirittura d’arrivo per PC, Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5, sebbene al momento manchi una data di uscita ufficiale.

