Bayonetta 3 su PS5 e Xbox Series X? Per Kamiya c’è una possibilità

Dopo tanti anni di attesa, finalmente abbiamo visto in azione Bayonetta 3 durante l’ultimo Nintendo Direct andato in onda la scorsa settimana.

Era il 2017 quando, durante i The Game Awards, abbiamo avuto per la prima volta un assaggio del nuovo episodio del franchise di Platinum Games.

Un reveal che arriva dopo anni di informazioni contrastanti, con giusto qualche settimana fa la nuova conferma di Kamiya sul fatto di non poter parlare di Bayonetta 3.

Con l’ultimo Nintendo Direct finalmente ci siamo potuti godere un po’ di gameplay del gioco, e nonostante gli anni passati la produzione ci è sembrata in ottima forma.

Come spesso accade quando si parla di esclusive, soprattutto una così forte come Bayonetta 3, c’è chi spera che il gioco possa arrivare anche su altre piattaforme.

Era già successo con Bayonetta 2 all’epoca di Wii U, e anche stavolta i fan sono tornati a chiedere ad Hideki Kamiya su Twitter se ci possa essere questa possibilità.

Ma se c’è una cosa che non bisogna fare, nel mondo dei videogiochi, è infastidire il director di Platinum Games su Twitter, come riporta Kotaku.

Dopo aver riportato, ancora una volta, che come nel caso del secondo episodio il publisher è Nintendo, e quindi è la Grande N ad avere l’ultima parola, Kamiya si è espresso sull’effettiva possibilità che Bayonetta 3 possa uscire su altre console:

«Le possibilità che Bayo 2 e Bayo 3 vengano portati su PS5 ed Xbox non sono zero, Nintendo deve solo decidere. Per la stessa teoria, anche Mario e Zelda possono arrivare su PS5. Se lo volete, chiedetelo direttamente a Nintendo.»

Come sempre Kamiya non si lascia scappare la possibilità di lanciare frecciatine ai suoi follower, e con il paradosso di Mario e Zelda su console PlayStation rende molto chiare le possibilità per cui Bayonetta 3 possa diventare multipiattaforma.

Un titolo nel quale tornerà a vivere, in un certo senso, anche Scalebound per via di alcune dinamiche di gameplay in comune.

E mentre Hideki Kamiya tira le bombe su Twitter, lui ed il director di Bayonetta 3 hanno approfondito alcuni dettagli del gameplay dopo il Nintendo Direct.

