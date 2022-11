Vi manca un nuovo Batman Arkham? Ci pensa Spider-Man

Marvel’s Spider-Man Miles Morales è arrivato da pochi giorni anche su PC, portando il suo carico di azione anche su personal computer.

Il successo del primo capitolo della serie di Insomniac ha permesso allo spin-off dedicato a Miles Morales (che trovate in sconto su Amazon) di tornare agilmente sotto i riflettori.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo del resto reso noto che il titolo è «bellissimo da vedere, con qualche incertezza lato frame rate che verrà senza dubbio corretta nelle prossime settimane con le consuete patch di rito, il gioco soffre una certa ripetitività di fondo, oltre ad essere ‘solo’ un more of the same del precedente Marvel’s Spider-Man.»

Ora, mentre il gioco si è rivelato essere un discreto successo in appena una manciata di giorni, arrivano le prime e sorprendenti mod da parte dei fan, la prima delle quali strizza l’occhio al leggendario franchise di Batman Arkham.

Come riportato anche da DSO Gaming, le prime mod per Marvel’s Spider-Man Miles Morales sono apparse online. La più interessante introduce una nuova visuale alle spalle del protagonista che rende tutto estremamente simile ai giochi di Batman.

Creata dal modder “Maxie Zeus”, questa mod rende Miles Morales simile a un capitolo della serie di Batman Arkham, avvicinando la telecamera al protagonista principale.

È possibile scaricare la mod da questo indirizzo, ovviamente in forma gratuita (ed è disponibile anche per il precedente Marvel’s Spider-Man Remastered). Poco sotto, un video che la mostra in azion in tutto il suo splendore.

Per installarla, è necessario anche lo strumento di modifica per PC dedicato a Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Non ci resta quindi che augurarvi buon divertimento.

Restando in tema Arrampicamuri, avete letto che Scott Porter, il doppiatore di Harry Osborn in Marvel’s Spider-Man, ha confermato in un post social che non riprenderà il suo ruolo nel sequel di Insomniac Games per PS5?

Ma non solo: negli ultimi giorni è arrivata però la gradita conferma circa il ritorno di un iconico villain, sempre all’interno del prossimo Marvel’s Spider-Man 2 attualmente in lavorazione.