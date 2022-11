Spider-Man Miles Morales ha «salvato» le uscite PlayStation su PC

Marvel’s Spider-Man Miles Morales è da poco arrivato anche su PC, con tutto il suo carico di azione dedicata ai fan dell’Arrampicamuri.

Il successo del primo capitolo della saga targata Insomniac ha permesso allo spin-off dedicato a Miles Morales (lo trovate in sconto su Amazon) una vera e propria seconda vita.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato che si tratta di un titolo «bellissimo da vedere, con qualche incertezza lato frame rate che verrà senza dubbio corretta nelle prossime settimane con le consuete patch di rito, il gioco soffre una certa ripetitività di fondo, oltre ad essere ‘solo’ un more of the same del precedente Marvel’s Spider-Man.»

Ora, come riportato anche da Push Square, arrivano notizie rassicuranti circa il lancio del gioco, il quale ha battuto big PlayStation usciti di recente.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales è attualmente il decimo gioco più venduto su Steam dopo un picco di oltre 13.500 utenti PC che hanno giocato al titolo durante il weekend di apertura.

Si tratta di un enorme miglioramento rispetto al precedente gioco per PC di Sony, Sackboy A Big Adventure, che aveva raggiunto solo 610 giocatori durante il suo lancio.

Le ultime statistiche fanno di Miles Morales il terzo gioco per PC più popolare di Sony nel 2022, dopo God of War e Marvel’s Spider-Man Remastered.

Ma non solo: Miles è anche riuscito a battere Uncharted Raccolta L’eredità dei ladri per poche migliaia di utenti.

Restando in tema, Scott Porter, il doppiatore di Harry Osborn in Marvel’s Spider-Man, ha confermato in un post su Instagram – ora cancellato – che non riprenderà il suo ruolo nell’attesissimo sequel di Insomniac Games per PS5.

Fortuna che negli ultimi giorni è arrivata però la gradita conferma ufficiosa circa il ritorno di un villain che definire iconico è poco all’interno del prossimo Marvel’s Spider-Man 2 attualmente in cantiere.