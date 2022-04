Vi manca Need for Speed? Un nuovo episodio next-gen sarebbe in arrivo

Need for Speed è uno di quei brand che ha accompagnato una buona parte della storia videoludica, ma non è ancora sbarcato in versione next-gen.

Anzi, va detto che le ultime iterazioni non sono mai riuscite a conquistare il pubblico in maniera decisa. Non è servito neanche un film (che potete trovare su Amazon) per ravvivare la passione dei fan.

L’ultimo videogioco che abbiamo visto è una remastered di un vecchio Need for Speed, ma non è esattamente una produzione che permette di fare salti di gioia.

Il prossimo progetto legato al franchise è un open world, ma uscirà solamente su mobile e sarà un titolo a basso budget.

Ma le cose potrebbero cominciare a muoversi, stando a quanto riportati dai colleghi di VGC tramite alcune fonti ben informate.

Dopo un lungo silenzio da parte di Electronic Arts, Need for Speed potrebbe effettivamente tornare. Anche prima del previsto.

Durante un podcast, l’insider Jeff Grubb ha svelato alcuni dei piani di EA per quanto riguarda il suo franchise automobilistico. Rivelando che, effettivamente, la release di un nuovo Need For Speed sarebbe vicina.

Il periodo di uscita ipotizzato da Grubb è novembre di quest’anno. Inoltre, a discapito di quanto vociferato in precedenza, il team di sviluppo ha deciso di abbandonare le versioni old-gen.

In effetti questo progetto era già stato rinviato pesantemente dal publisher nel corso del 2021, e questo cambio di rotta potrebbe coincidere con la volontà di concentrarsi solo su PS5, Xbox Series X|S, ed ovviamente PC.

Laura Miele, chief studios officer di Electronic Arts, riferì a Polygon che la pandemia e l’acquisizione di Codemasters permisero a Criterion di “spostarsi” su un altro progetto, almeno temporalmente.

Alla fine dell’anno, quindi, potrebbe arrivare un nuovo contendente nel mercato dei giochi di corse. In cui Gran Turismo 7 sta spadroneggiando, conquistando le classifiche di vendita.