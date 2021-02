Valheim vicino a 3 milioni di copie, c’è lo zampino di Embracer

Valheim, survival a sfondo vichingo che sta facendo faville su Steam, ha già raggiunto un altro traguardo importante.

Il gioco si è infatti avvicinato ai tre milioni di copie vendute, come rivelato dal CEO di Embracer Group nell’ultimo resoconto finanziario della compagnia.

Vi starete chiedendo come mai sia stata Embracer a comunicare quest’informazione, visto che Iron Gate, lo studio che si occupa del titolo, è comunque una realtà indipendente.

Ebbene, Embracer Group possiede una quota di minoranza nello sviluppatore svedese attraverso la sua controllata Coffee Stain, che si occupa della pubblicazione del progetto.

A “rivendicare” l’accordo è stato il CEO del gruppo Lars Wingefors, come sottolineato in un tweet dall’account dell’azienda per gli investitori.

Embracer Group $EMBRAC CEO Lars Wingefors confirms that Coffee Stain holds a minority stake in Valheim developer Iron Gate. #Valheim pic.twitter.com/ILJ1KRDQ0Z — EmbracerInvestor (@EmbracerInvest) February 18, 2021

«Alla pubblicazione di questo report, Valheim ha venduto già quasi 3 milioni di copie», ha spiegato Wingefors, aggiornato il precedente dato di “soli” 2 milioni.

«L’impatto commerciale segue la partnership tipica di Coffee Stain con gli sviluppatori esterni, inclusa una quota minoritaria nello studio».

Non si tratta di un’acquisizione, dunque, ma di una parte dell’accordo regolare che Coffee Stain stringe con gli sviluppatori che rimangono indipendenti ma hanno bisogno di un aiuto nella pubblicazione.

Ciò non vuol dire che, vista la prolificità di Embracer, non si possa arrivare ad un’acquisizione in futuro – ammesso che, con queste entrate, Iron Gate sia interessata a vendere.

Il prossimo passo per l’espansione dell’IP potrebbe essere un lancio di Valheim su console, uno step a cui la software house scandinava non ha ancora chiuso.

Embracer Group ha messo ripetutamente mano al portafogli nell’ultimo anno e mezzo, portandosi a casa l’intera Gearbox Software soltanto poche settimane fa, in un affare da oltre un miliardo di dollari.