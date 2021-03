Valheim, generatore permette di creare il mondo vichingo perfetto

Il survival game a tema vichingo Valheim è sicuramente il videogioco del momento, il cui successo sembra non volersi fermare.

Giusto pochi giorni fa ha raggiunto l’incredibile traguardo di 5 milioni di copie vendute: numeri che lo rendono attualmente l’indiscusso fenomeno dell’anno.

Il mondo di Valheim viene generato casualmente ad ogni nuova partita: si tratta di uno dei tanti fattori che contribuiscono a rendere non solo unico il gioco, ma anche particolarmente difficile.

Nel caso abbiate già in mente un’idea di come dovrebbe essere il vostro mondo vichingo ideale, un fan ha realizzato uno strumento indispensabile per iniziare al meglio la vostra partita.

Come riportato infatti da PCGamesN, l’utente wd40bomber7 ha realizzato un generatore di mondi a cui si può accedere facilmente via browser.

Un generatore di mondi vi permetterà di creare il mondo di Valheim perfetto.

Il tool vi permetterà non solo di vedere automaticamente l’aspetto di un mondo se già avete a disposizione un seed, ma vi permetterà di creare un nuovo mondo e, se il risultato dovesse soddisfarvi, fornirvi il seed per poterlo utilizzare su Valheim.

Il generatore, a cui potete accedere comodamente cliccando qui, vi permetterà dunque di visualizzare la mappa su cui state attualmente giocando nella sua interezza, lasciandovi dunque organizzare al meglio la vostra strategia.

Considerando che il mondo di Valheim è già abbastanza pericoloso, si tratta di un piccolo aiuto che sicuramente verrà apprezzato da tanti valorosi eroi vichinghi.

Attualmente Valheim è disponibile solo su PC, ma un team conosciuto per le proprie conversioni su Switch ha manifestato recentemente interesse per poterlo portare sulla console Nintendo.

Uno dei fattori chiave per il successo di questo gioco è lo spirito di condivisione della community e la voglia di aiutarsi a vicenda, come dimostrato non solo da questo generatore ma anche dalla creazione di una squadra che recupera oggetti dopo la morte.

Se volete iniziare anche voi la vostra avventura su Valheim, non dimenticatevi di consultare la nostra guida per qualche consiglio utile!