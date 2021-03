Valheim, la community aiuta i giocatori a recuperare oggetti dopo la morte

Valheim è un gioco in cui è fondamentale che i giocatori collaborino insieme, soprattutto se scelgono di giocarci in multiplayer co-operativo online.

Il titolo è riuscito a fare numeri incredibili, arrivando a vendere già 5 milioni di copie: numeri impressionanti che hanno anche aumentato lo spirito dei giocatori di darsi una mano a vicenda, aiutando giocatori neofiti in difficoltà.

Una delle caratteristiche chiave del titolo è infatti la perdita degli oggetti accumulati in seguito ad una morte in-game: una feature che costringe gli utenti a fare molta attenzione.

Valheim rende comunque possibile recuperare gli oggetti sperduti, anche se per un giocatore alle prime armi potrebbe essere molto difficile riuscire nell’impresa.

Ed è dunque con questa premessa che, secondo quanto riportato da Game Rant, diversi giocatori hanno deciso di allearsi e formare la cosiddetta «Body Recovery Squad», letteralmente tradotto «Squadra per il Recupero dei Corpi».

La community arriva in soccorso dei giocatori in difficoltà

Questo team ha creato un proprio server su Discord, all’interno del quale i giocatori possono inviare un vero e proprio SOS per chiedere aiuto.

Fatto questo, uno degli «operatori» si metterà in contatto con dei valorosi eroi vichinghi che organizzeranno un party ed un piano per il recupero degli oggetti in modo sicuro.

Per chiunque avesse voglia di dare una mano, sappiate che non è facile entrare a far parte di questa squadra: i fondatori infatti richiedono che gli operatori studino tanto, abbiano un equipaggiamento adatto e si facciano affiancare da membri più esperti fino a quando non saranno pronti a cavarsela da soli.

Un’idea sicuramente originale, che dimostra ancora una volta quanto sia creativa la community di Valheim, anche per un obiettivo «comune» come salvare la vita di un giocatore in difficoltà.

La creatività dei giocatori si è espressa soprattutto grazie agli strumenti di creazione, come dimostrato da chi ha cercato di ricreare ambientazioni di Skyrim su Valheim.

Se anche voi volete entrare a far parte della community di questo sorprendente gioco, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida per essere subito pronti.