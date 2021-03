Valheim, scoperto trucco per creare costruzioni sott’acqua

Un nuovo trucco scoperto da un giocatore di Valheim permette di poter realizzare costruzioni sott’acqua, eseguendo alcune azioni precise che consentono al giocare di arrivare sul fondo del mare.

La community ci ha abituato ad una creatività incredibile per le costruzioni dal gioco, come dimostrato dalla ricostruzione di questa bellissima Torre Eiffel.

Questa meccanica segnalata dai colleghi di GamesRadar ha quindi riacceso l’entusiasmo dei fan, perché potrebbe davvero aprire le porte a tutta una serie di ricreazioni incredibili.

L’utente AcanthisittaAny3260 del forum Reddit dedicato a Valheim ha infatti scoperto un trucco molto intelligente per riuscire a creare costruzioni sotto la superficie del mare.

Un trucco scoperto da un giocatore di Valheim permette di realizzare costruzioni sott'acqua.

Spiega infatti che basterebbe utilizzare travi in legno o tegole roteate a 26 o 45 gradi per creare una pendenza in grado di spingere il giocatore sempre più dentro l’acqua.

Se verrete spinti abbastanza in profondità da poter toccare terra, il gioco non vi farà più nuotare: questo vi permetterà di poter creare liberamente le costruzioni che desiderate.

Il giocatore ha poi postato una clip per mostrare nel dettaglio questo processo:

Non trattandosi di un metodo previsto dagli sviluppatori, è possibile incontrare qualche bug visivo, in particolare quelli legati alla telecamera che spesso non sarà in grado di seguirci attentamente.

Resta comunque il fatto che si tratta di una scoperta che farà sicuramente la gioia degli utenti più creativi: siamo curiosi di scoprire che cosa verrà riprodotto utilizzando questa tecnica avanzata.

Una delle costruzioni più impressionanti realizzate dalla community è sicuramente la torre di Sauron, proveniente direttamente dalla trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli.

Gli appassionati di The Elder Scrolls dovrebbero invece dare un’occhiata a questa bellissima mod, in grado di trasformare il mondo di gioco nel continente di Tamriel.

Se volete iniziare anche voi la vostra avventura su Valheim, magari mettendovi alla prova anche voi con meravigliose creazioni, non dimenticate di consultare le nostre guide: vi forniremo tutte le informazioni necessarie per iniziare al meglio le vostre imprese.