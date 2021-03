Valheim va a Tamriel di Elder Scrolls grazie a questa mod

Nelle ultime settimane abbiamo imparato ad apprezzare la fantasia della community di Valheim, le cui ricreazioni continuano ad impressionarci ogni giorno.

Sappiamo bene che una buona parte dei giocatori è anche appassionata della serie The Elder Scrolls, come ampiamente dimostrato da alcuni modder che hanno ricreato Whiterun, direttamente da Skyrim.

Riuscire a creare il proprio mondo ideale può contribuire a migliorare notevolmente l’esperienza di gioco: anche per questo motivo un fan aveva creato un generatore di mondi online, per poter creare la propria terra vichinga perfetta.

Come riportato da Game Rant, evidentemente il modder Vonbait voleva riuscire a personalizzare la propria mappa in maniera unica, dimostrando contemporaneamente la propria passione per la serie The Elder Scrolls.

Il continente in cui è ambientata la famosa serie, Tamriel, è stato infatti ricreato come un vero e proprio mondo di Valheim grazie all’ausilio di una mod, come potete osservare nell’immagine comparativa.

Un modder ha ricreato il continente Tamriel di Elder Scrolls su Valheim.

Una volta avviata la partita all’interno di questa mappa, inizieremo nella zona in cui si troverebbe la città imperiale. Inoltre, a differenza di quanto accadrebbe con mondi normali, tutte le aree principali del gioco possono essere trovate facilmente senza bisogno di fare ampie esplorazioni, richiamando anche i territori più importanti di Tamriel.

Le pianure potranno essere trovate nel deserto di Hammerfell, montagne enormi separano Skyrim dal resto di Tamriel, Black Marsh è rappresentata dalla palude ed infine le Ashlands sono situate a Morrowind.

Vonbait ha inoltre dichiarato di voler possibilmente migliorare questa mod aggiungendo altre zone mancanti, non appena gli sarà possibile farlo per motivi di tempo.

Già allo stato attuale si tratta però di un lavoro incredibile da parte dell’utente, che siamo certi farà le gioie di ogni fan della saga di Bethesda. Se volete scaricare anche voi questo mondo di gioco, potete dirigervi alla pagina ufficiale cliccando qui.

Gli sviluppatori stanno inoltre preparando il prossimo aggiornamento di Valheim, Hearth and Home, per il quale promettono grandi novità.

Se volete iniziare anche voi la vostra avventura survival vichinga, non dimenticatevi di dare un’occhiata alle nostre guide per essere pronti fin da subito.